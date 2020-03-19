Mini ve Rolls-Royce fabrikaları da üretime ara verdi!

BMW Grubu çatısında yer alan MINI ve Rolls-Royce markaları İngiltere’deki üretimlerine geçici bir süre ara verdiklerini açıkladı.

Neredeyse tüm dünyada etkili olan Corona virüs salgını otomotiv endüstrisini derinden yaralamaya devam ediyor. Özellikle Avrupa’daki birçok tesis nisan ayı süresince kapalı olacak.

İLGİLİ HABER Avrupa ve dünya otomotiv sektöründe durum ne?

Premium şehir içi otomobilleri üreten Mini, İngiltere’nin Oxford, Hams Hall ve Swindon bölgelerinde yer alan tesislerinde 23 Mart – 17 Nisan arasında üretimine ara vereceğini açıkladı. BMW, Hollanda’da Nedcar ile gerçekleştirdiği Mini üretimine de ara vereceğini doğruladı.

BMW’nin lüks markası olan Rolls-Royce’tan ise Goodwood’daki tesisini pazartesiden itibaren 2 hafta boyunca durduracağına dair bilgi geldi. Rolls-Royce, “Şirket genelinde aramıza sosyal mesafe koyduk” açıklaması geldi.

BMW markası dün yaptığı açıklamada Avrupa’daki tüm tesislerini ve Güney Afrika’daki üretimini Nisan 19 tarihine kadar askıya aldığını açıklamıştı.