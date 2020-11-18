Mini’den geleceğe dair yeni konsept

Otomobilin içindeyken evdeymiş gibi hissedeceğiniz bu yeni otomobil markanın gelecek vizyonunu gözler önüne seriyor. Çok çeşitli kullanım senaryolarına göre tasarlanan MINI Vision Urbanaut, “Chill”, “Wanderlust” ve “Vibe” isimli üç farklı MINI moduna sahip. “Chill” modu soluklanmaya ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmaya odaklanırken, “Wanderlust” yolculuk tutkusunu, “Vibe” ise insanlarla iyi vakit geçirilecek anları merkezine taşıyor.

Toplam uzunluğu 4,46 metreye ulaşan MINI Vision Urbanaut, çeşitli şekillerde kullanılabilen aynı zamanda hareket kolaylığı sağlayan bir iç mekan sunuyor. Bunun için tasarımcılar, dış cepheyi geliştirmeden önce ev mobilyaları, ahşap modeller ve artırılmış gerçeklikten faydalanarak geniş bir iç mekan deneyimi yaratmışlar.

Oldukça esnek dört koltuk düzeni, MINI Vision Urbanaut’un ferah iç mekanının temelini oluşturuyor. Ön koltuklar arkaya dönebilecek şekilde tasarlanırken, arkadaki geniş koltuk yüzeyi için koltuk arkalıkları manuel olarak hareket ettirilebiliyor.

Tasarımcılar, sezgisel kullanıcı ara yüzü çözümleriyle anahtar veya düğmeler gibi konvansiyonel kontrolleri ortadan kaldırarak hem elektronik sistemlere tam uyumlu bir bağlantı sağlıyor hem de minimalist ve rahat bir iç mekan yaratıyor.

MINI Vision Urbanaut, soğuma gerektiren bir içten yanmalı motora sahip olmadığından, ızgarası otonom sürüş için akıllı bir panel görevi üstleniyor. Ön farlarda olduğu gibi işlenmiş alüminyum kapaklarının arkasındaki çok renkli dinamik matris stoplar, çeşitli sürüş modlarında ve MINI anlarında farklı görünümler sunabiliyor.

Vision Urbanaut yalnızca dış ve iç tasarımdaki bileşenlerin sayısını azaltmakla kalmıyor aynı zamanda gösterge paneli / divan gibi ikili işlevlerin etkinleştirilmesiyle de malzeme tasarrufu sağlıyor. İç mekanda rahatlığı ve kaliteyi artırmak için deri ve krom yerine örme kumaş gibi sürdürülebilir malzemelerin tercih edildiği MINI Vision Urbanaut'un direksiyon simidi ve zemin bölümlerinde ise mantar kullanılıyor.