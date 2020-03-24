Mirai 5 milyon km’yi sadece periyodik bakımla tamamladı!

2017'nin Eylül ayında Hamburg'da 20 adet Toyota Mirai ile başlayan Toyota ve CleverShuttle filo işbirliği Almanya'nın çeşitli lokasyonlarında toplam 45 adede ulaştı. Bu süreç boyunca periyodik bakımların haricinde Toyota Mirai'ler hiçbir tamire veya parça değişikliğine ihtiyaç duymadan hizmet sunmaya devam etti.

Hidrojen yakıt hücreli bir sedan olan Toyota Mirai, en üst düzey çevreci sürüş sağlıyor. 154 HP güce sahip sıfır emisyonlu Toyota Mirai, ilerlemek için sadece hidrojene ihtiyaç duyuyor ve enerji gereksinimi yakıt hücresinde elektriğe dönüştürülüyor. Havaya sadece su buharı salımı yapan Toyota Mirai tek bir depoyla 500 kilometreye kadar yol alabiliyor ve yakıt deposu ise 3 dakikadan daha kısa bir sürede doluyor.