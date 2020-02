Motobike İstanbul için geri sayım başladı!

İstanbul’un en önemli motosiklet ve bisiklet sektörü fuarı olan Motobike için geri sayım başladı. Organizasyon bu yıl 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de düzenlenecek olan fuara aralarında ABD, Almanya, Avusturya, İtalya, Japonya, Kanada, Çin, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, Hindistan, Tayvan ve İspanya'nın da yer aldığı 24 ülkeden 250'nin üzerinde firmanın katılması bekleniyor.

Fuara katılacak firmaların arasında BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Volta, SYM, Bajaj, Peugeot, Polaris, Moto Gusto, Mondial, Husqvarna, Triumph, TVS, Yamaha, Yuki gibi dünyanın en önemli üreticileri olacak.

Motosiklet satışlarının yüzde 40'ının gerçekleştiği fuarı bu yıl 100 binin üzerinde yerli ve yabancı kişilerin ziyaret etmesi de bekleniyor. Otomobillere göre 1/10 düşük karbon salınımı ile çevre dostu olan ve trafik sorununa kalıcı çözüm sunan motosiklet kullanımını destekleyen fuara gelen her katılımcı için uçuş mili hesaplanarak o sayıda fidan dikimi de yapılacak.

Bu sene fuarda BMW Motorrad, yeni S 1000 XR, F 900 R ve F 900 XR modellerini sergileyecek.

Piaggio Grubu ise Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio ve Vespa markalarına ait 18 farklı modelle fuarda olacak.

Piaggio Grubu, Motobike İstanbul'da; Aprilia Shiver, Moto Guzzi V85 TT, V7 III Racer, V7 III Carbon, Piaggio Beverly 350 Police, Mp3 350, Vespa Elettrica, Sprint, GTS 300 SuperTech, GTS 300 SuperSport, GTV Sei Giorni ve Primavera'yı sergileyecek.

Paris-Dakar Rallisi'nin 80'lerdeki efsanevi günlerinden ilham alınarak geliştirilen Moto Guzzi V85 TT, klasikleşmiş Enduro tasarım özelliklerinin hepsini bir arada sunuyor.

Motobike İstanbul'da, Vespa GTS 300 SuperTech, gri ve siyah renkleriyle ilk kez sahne alacak. GTS 300 SuperSport mavi ve gri renklerini yelpazesine eklerken, GTV Sei Giorni'nin gri renkli versiyonu ile Sprint Notte'nin siyah renkli versiyonu da Vespa standında sergilenecek yeni versiyonlar arasında bulunuyor. Ayrıca Vespa, Motobike İstanbul Fuarı’nda Elettrica yani elektrikli versiyonuyla da şovunu yapacak.

Türkiye’de 33 yıllık geçmişe sahip olan Kuralkan ise fuarda 8’i tamamen yeni olan 15 motosiklet ve 5 ATV modelini sergileyip lansman yapmayı planlıyor.

Fuarda Bajaj'ın Dominar 400 UG, Pulsar NS 125, Platina 115, Maxima C ve Qute modelleri, Kanuni'nin Mati 125 modeli ve Super SOCO'nun da TC Max ve Cux modellerinin Türkiye lansmanı gerçekleştirilecek. 2013 yılından bu yana dünyanın 3'üncü büyük

Kanuni'nin standında ise Mati 125, Wiki 125, Trodon 50, Tigrina 50, ATV 150 Off Road, ATV 180 Off Road, ATV 150 T3, ATV 180 T3 ve ATV 125 Off Road modelleri yer alacak.

Tamamen elektrikli olan Super SOCO markasının TC Max ve Cux modelleri ayrına buna ek olarak TC 1900 modelini de sergileyecek.