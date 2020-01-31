Motor aşınması yarı yarıya azalıyor!

Castrol, Ar-Ge çalışmalarının yenilikçi ürünü olan Dualock teknolojisine sahip Castrol Magnatec ile madeni yağ sektöründeki dengeleri değiştirecek. Dünyada ilk defa Çin ve Hindistan'da satışa sunulan yeni ürün, Ocak ayı itibariyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Castrol'ün 20 yıl önce gerçekleştirdiği akıllı moleküler devrimin yeni ürünü olan Castrol Magnatec, yeni Dualock teknolojisi ile hem aracın ilk çalışma anında hem de dur kalk sürüş esnasında meydana gelen aşınmalara karşı aracın motorunu durmaksızın koruyor.

DÜNYADA İLK : KORUMAYA KENETLENEN MOLEKÜLLER

Dualock Teknolojisi, Castrol mühendislerinin dünyanın önde gelen üniversitelerinden bilim insanlarıyla Magnatec Akıllı Molekülleri üzerine yaptığı ortak araştırma ve geliştirmelerin sonucunda ortaya çıktı. Son 10 yılda artan trafik yoğunluğu; motorda aşınmaya ve yakıt israfına neden olurken Castrol geleceğe yön veren Ar-Ge çalışmaları ile günümüz sürüş koşullarına özel olarak Magnatec'in Dualock teknolojisine sahip akıllı moleküllerini geliştirdi. Dünyada bir ilk olan bu moleküller, hem motorun parçalarına mıknatıs gibi tutunarak hem de birbirine kenetlenerek motor yüzeyinde güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor. Bu sayede; motorun çalışmasıyla birlikte hem motor ısınmasında hem de dur-kalk sürüş anlarında meydana gelen aşınma yüzde 50 azalıyor ve* aynı zamanda yoğun trafik koşullarında yılda 60 litre yakıt tasarrufu sağlanıyor