Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Motor yağı değişim noktalarında yeni dönem

Motor yağı değişimi yapan oto servisler, akaryakıt istasyonları, tamirhaneler ve benzer hizmete sahip diğer işletmelere, yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ne göre “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” alınması zorunluluğu getirildi. Buna göre motor yağı değişimi yapan işletmelerin, 1 Ocak 2021'e kadar 5 yıl geçerliliği bulunan izin belgesini almaları ve bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları gerekiyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:54, 08/12/2020
Haberler Otomotiv
Motor yağı değişim noktalarında yeni dönem

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın zorunlu tuttuğu bu uygulamanın amacı atık yağların miktarlarını düzenli olarak tespit etmek ve bu atık yağlara uygun alan oluşturulup depolanarak, düzenli olarak yetkililere teslim edilmesini sağlayarak çevre ve insan sağlığını korumak.

ONLINE EĞİTİME BAŞLADILAR

Motul, yönetmelikten etkilenecek olan servis ve tamirhanelere destek olmak amacı ile online bir eğitim düzenledi. Firma, işletmelerin 2020 Aralık sonuna kadar yapmaları gerekenler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen eğitimde Motul yetkili satıcıları, servis noktaları ve satış ekiplerine, eğer alınmazsa işletmelerin kapatılmasına ya da ceza almasına neden olabilecek izin belgesi edinme prosedürlerine dair detaylı bilgiler sunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more