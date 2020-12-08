Motor yağı değişim noktalarında yeni dönem

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın zorunlu tuttuğu bu uygulamanın amacı atık yağların miktarlarını düzenli olarak tespit etmek ve bu atık yağlara uygun alan oluşturulup depolanarak, düzenli olarak yetkililere teslim edilmesini sağlayarak çevre ve insan sağlığını korumak.

ONLINE EĞİTİME BAŞLADILAR

Motul, yönetmelikten etkilenecek olan servis ve tamirhanelere destek olmak amacı ile online bir eğitim düzenledi. Firma, işletmelerin 2020 Aralık sonuna kadar yapmaları gerekenler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen eğitimde Motul yetkili satıcıları, servis noktaları ve satış ekiplerine, eğer alınmazsa işletmelerin kapatılmasına ya da ceza almasına neden olabilecek izin belgesi edinme prosedürlerine dair detaylı bilgiler sunuldu.