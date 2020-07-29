Motordan sonra yazılım ve piller de…

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bundan önce Toyota ve Mercedes gibi otomotiv endüstrisinin köklü firmalarına batarya sağlamıştı. Otomotiv endüstrisi analistleri ve yetkilileri Tesla’nın batarya üretiminin marka için ciddi bir rekabet avantajı olduğunu belirtiyor, özellikle de eski otomobil üreticilerine karşı…

Musk’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım, “Tesla yazılım lisanslama, güç aktarım ve pil konularında tedarik etmeye hazırdır. Biz sadece rakipleri ezmek değil sürdürülebilir enerjiyi hızlandırmaya çalışıyoruz.” dedi.

Ancak Tesla’nın ne tarzda batarya tedarik edeceği pek açık değik. Marka şu anda Panasonic Corp, CATL ve LG Chem ile batarya tedariği konusunda anlaşmaya sahip. Ayrıca Tesla Freemont’ta kendi batarya üretim tesisini “roadrunner” projesi adı altında yapmayı planlıyor.

Bataryalar elektrikli otomobiller için hem en önemli ihtiyaç hem de çok maliyetli bir parça olarak dikkat çekiyor. Güney Kore pil uzmanı ve Seojeong Üniversitesi’nde Profesör olan Park Chul-wan, “Batarya tedariği, kendi EV platformlarına sahip eski otomobil üreticileri için ciddi bir potansiyel tehdit oluşturuyor. Bu durumun aşılması pazarda yeni rekabetçilere yer açacaktır. Tesla bu başarılı stratejisiyle kendisine bağlı yeni oyunculara sahip olacak.” dedi.

Musk, yakın zamanlarda yapılan bir konferansta Tesla’nın büyümesinin sınırlanmasıyla alakalı pil hücresi üretimini işaret etmişti. Şirketin CATL ve LG Chem ile partnerliğinin genişletileceğini de söyledi. (REUTERS)