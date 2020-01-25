Motul Powersport Serisi ilk kez Motobike İstanbul’da olacak!

Motul'un motosikletten scootera, kişisel deniz taşıtlarından karting araçlarına kadar sektörünün en geniş ürün yelpazesine sahip Powersport serisi ürünlerinin Dünya lansmanı 2019 EICMA fuarında yapılmıştı. Motobike Istanbul'da ise, Türkiye lansmanı yapılan yeni etiketli ürünler çok yakında Motul satış noktalarında yerini alacak.

Powersport serisinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla, etiketlerde ürünlerin viskoziteleri ön plana çıkarıldı. Araç uygulama ikonlarına yer verilen etiketlerde, ürün detaylarından satış noktalarına kadar tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabilmeyi sağlayan QR kod eklendi. Etiketlerde yer verilen yeni sınıflandırma sistemi sayesinde ürün performansı hakkında bilgi almak, kullanıcılar için çok daha anlaşılır hale geldi.

DERİ CEKET VE KASK BAKIMINIZ MOTUL’DAN

Motul, yeni bir stand konsepti üzerine çalışıyor. İçerisinde oyunlar, hediye dağıtımları, influencer buluşmalarının yer alacağı iç alandaki stand, fuarın fuaye alanında yer alırken, kask ve deri ceket temizliği uygulamalarının yapılacağı diğer stand ise fuar girişinde ziyaretçileri bekliyor olacak.

Motul Türkiye Genel Müdürü Dmitry Bakumenko fuar ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öncelikle söylemeliyim ki Türkiye'de motosiklet sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan Motobike İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de ana sponsor olarak bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kalitesini kanıtlamış ürünlerimizden olan Powersport serimizin yenilenen etiketlerini, bu sene fuar standımızda kullanıcılarımız ile buluşturuyoruz. Güven duyulan Motul kalitesindeki Powersport ürünlerimizin lansmanını yapmaktan ve yakın zamanda yeni etiketleri ile piyasada olacağının bilgisini vermekten ötürü mutluyuz.