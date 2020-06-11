Motul’den sanal ortamda ortaklık

Motul ile Le Mans arasındaki ilişki, 65 yılı aşkın süredir devam ediyor. Bugünün motor sporları hayranları, en sevdikleri oyunlarda sanal yarışların kahramanları olurken, ellerinde bir oyun joyistiği ile büyüdüler. Le Mans 24 Saat Yarışı ile Motul arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda, yılın en önemli e-spor etkinliğine Motul ‘un katılmasından daha doğal bir şey olamazdı.

Le Mans 24 Saat Sanal Yarışı katılımcı listesine hızlıca göz attığınızda gözlerinize inanmayabilirsiniz. Bu eşsiz etkinliğin yıldız isimlerle dolu katılımcı listesi, motor sporlarının en büyük dayanıklılık yarışının cazibesinin son derece gerçek olduğunu gösteriyor… Buradaki amaç, şu an için 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Le Mans 24 Saat Yarışı’nın katılımcı listesini komple kopyalamaktan ziyade, dünyaca ünlü bu klasik motorsporları etkinliğine vurgu yapmak ve bu hareketsiz dönemde 24 saat boyunca en üst düzeyde adrenalini sağlamak.

Organizasyon, motor sporları ve e-spor dünyasından en iyi isimleri bir araya getiriyor. Diğer e-spor şampiyonalarından farklı olarak, bu isimler birlikte ekip oluşturarak 50 araçlık bir pistte 24 saat boyunca yarışacaklar.

TDS Racing, LMP ve GTE sınıflarında mücadele edecek. TDS Racing, Edge E-spor ile ortaklık kurdu ve geçen Eylül ayında Le Mans 24 Saat Yarışı’nda olduğu gibi Motul ile birlikte TDS ERacing Motul Ekibi’ni yarattı. Takım, eski F1 sürücüsü Giedo van der Garde ve 2019 Sanal Dayanıklılık Şampiyonası birincisi ve mevcut WEC puan liderleri olan Edge E-spor’dan sim yarışçılarını içeriyor. Pilotlar 24 saatlik Le Mans atmosferini yeniden yaratmak amacıyla yarışacak.

Motul Türkiye ve Motul Global'in sosyal medya platformları, hafta içerisinde ve yarışın gerçekleşeceği hafta sonu boyunca özel sahne arkası içeriklerini paylaşacaklar. Yarış 13 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak olup Motul Global'in online kanallarından canlı olarak izlenebilir.