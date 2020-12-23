Musk: Tesla’yı Apple’a satmaya çalıştım

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla son yıllarda oldukça popüler konumda. Firma ürettiği otomobillerle dikkat çektiği kadar hisse senetlerinin değeriyle de yatırımcıların gözdesi.

The Guardian’da yer alan habere göre Tesla’nın Model 3’ü geliştirmek için çalıştığı dönemde Apple, Tim Cook ile Tesla’yı satın almak için iletişime geçti. Ancak Cook, Tesla’yı bugünkü değerinin 1/10’u fiyatına almayı reddetti.

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Dün gündeme gelen Apple’ın otomobil üretme girişiminden sonra Musk bu açıklamayı yaptı. Musk’ın Tesla’nın satışıyla alakalı yaptığı bu açıklama ilk değil. Musk’ın 2015 yılında yayınlanan biyografisinde, 2013 yılında Tesla’nın satışı için Musk’ın arkadaşı Larry Page’nin Google şirketinin Tesla’yı satın alması için bir anlaşma yaptığını belirtiyor.

Ashlee Vance kitabında, büyük bir satış artışı olup ödemeler alındıktan sonra anlaşmanın iptal edildiğini yazıyor. Tesla, mali durumunu kurtarmak için yeterli Model S siparişini imzaladı; kısmen Musk, tasarım, mühendislik, finans ve diğer departmanlardan personellerini satışları sağlamlaştırmak için onlara şunları söyledi: “Bu arabaları teslim etmezsek, mahvoluruz.”

Apple'ın Project Titan olarak bilinen otomotiv çabaları, kendi aracını sıfırdan tasarlamaya başladığı 2014 yılından bu yana dengesiz bir şekilde ilerledi. Yayınlanan son raporlarda bu otomobilin üretimi dışarıdan bir üretici ortağıyla gerçekleşebilir.