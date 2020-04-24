Müşteri memnuniyetinde zirveyi bırakmıyorlar!

Renault MAİS, OYAK’ın müşteri memnuniyeti vizyonu doğrultusunda temellerini 2,5 yıl önce attığı dijital dönüşüme büyük önem veriyor. Bu doğrultuda, müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşımak üzere kurduğu Diyalog platformu ile sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel ve kolay bir deneyim sunuyor.

Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor'un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile 7/24 kesintisiz hizmet veriyor.