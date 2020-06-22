Navigasyon sistemlerinde devrim!

Tanımadığımız, yeni ve kalabalık bir şehre gelince, navigasyon cihazının tam da en çok ihtiyaç duyulan anda çökmesi, hemen herkesin başına en az bir kere gelmiştir. Yeni SMI 230 Bosch MEMS sensörü sayesinde artık böyle bir durum yaşanmayacak.

SMI 230 Bosch MEMS sensörü navigasyon sisteminden gelen bilgilerle uydu sisteminden gelen bilgileri karşılaştırıp birleştiriyor. Böylece yanılma payını yarı yarıya azaltmış oluyor. Özellikle tüneller gibi GPS sinyalini kesintiye uğratacak bir durum meydana geldiğinde ise yeni Bosch sensörü devreye giriyor.

NAVİGASYONUN KAFASININ KARIŞMASI TARİH OLUYOR…

Navigasyon ekranlarında, okun hareketini sabit ve devamlı tutmanın sırrı, yonga formundaki bir sensör teknolojisinde yatıyor. Uzmanlar, bu sensörlere ‘mikro-elektromekanik sistem sensörü' yani MEMS ismini veriyor.

Bu yüksek hassasiyetli araç hareket verisini üretmek için, Bosch, iki adet ufak ve son derece hassas sensörü (biri aracın hızlanması için diğeri ise onun sapma oranı için) tek bir ünite içinde birleştirdi. Bu birleşim, SMI230'un gücünün sırrı. İkili sensör, yüksek hassasiyet sağlıyor ve aracın hareketindeki değişiklikleri çok hızlı tespit edebiliyor.

Bosch Otomotiv Elektroniği Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi Jens Fabrowsky, “Navigasyon sisteminin aklı karıştığında, Bosch yarı iletken sensörleri aracın yolunu kaybetmemesini sağlıyor” diyor.

SMI230 sensöründen gelen veri sayesinde, harita aracın hareketlerini akıcı bir şekilde gösteriyor. Aynı durum, uydu sinyalinin azalmasından kaynaklanan yön kaybı olayları için de geçerli. Bosch Otomotiv Elektroniği Ürün Yöneticisi Michael Rupp, “Bosch'un yeni sensörü, GNSS navigasyonunun kör noktalarını çözüyor. Zayıf bir uydu sinyaliyle bile aracın konumunun kesin olarak belirlenmesine ve rota boyunca doğru yol tariflerinin doğru zamanda sağlanmasına yardımcı oluyor” diyor.

“Tek sensör, farklı kullanım alanları”

Bosch yarı iletken devreleri, öncelikli olarak emniyet ve sürücü destek sistemleri için kullanılıyor. Diğer kullanım alanları arasında multimedya ve bağlanabilirlik uygulamaları ile geleneksel ve elektrikli güç aktarma organları da bulunuyor. SMI230 MEMS sensörünün imkanları, navigasyonu ilerletmekle kalmayacak; hassas hareket algılama gerektiren filo yönetimi ve gişe geçiş uygulamaları için de ideal bir çözüm olacak. Titreşim ve çarpmaları algılayabilen sensörler, araç alarm sistemleri için de uygun olacak. Eksi hızlanma değeri (çarpışma) ya da yüksek dönme hareketleri (aracın ters dönmesi) ile algılanan bir kaza olursa sensör verisi otomatik eCall acil durum çağrı sistemini harekete geçirebilecek.