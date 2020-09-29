Neredeyse 10 milyon TL’ye satıldı!

Dünyanın en büyük açık artırma evleri olan RM Sotheby’s, Gooding & Company ve Mecum gibi firmalar da bu otomobilin peşindeydi. Bu bile Gullwing’in ne kadar iyi bir kondisyonda olduğu hakkında bize fikir verebiliyor.

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing modelleri için son yapılan açık artırma sonuçlarını listeyen Glen March’a bakıldığında otomobilin fiyatının 1.152 milyon dolarlık bir satış fiyatının olmasının diğer örneklerle aynı doğrultuda olduğunu ortaya koyuyor. 2020 yılı ocak ayında, 41 bin mil yaklaşık 70 bin km’de olan bir örneği RM Sotheby’s tarafından 1.27 milyon dolara satılmıştı. 2019 yılında ise 300 SL Gullwing model kondisyonu incelenerek 1 ila 1.5 milyon dolar arasında alıcı bulmuştu.

Haberimize konu olan otomobil ise 1957 yılında Belçikalı sahibine teslim edilmiş ve 1981 yılına kadar oradaki evinde kalmış. Sonrasında ise Alman klasik otomobili 22 yıl boyunca İngiltere’de yaşamına devam etmiş. İngiltere’den sonra da Kanada’da devam eden yolcuğu var.

2014-2016 yılları arasında kapsamlı bir restorasyondan geçen otomobil bu süre zarfında Blaugrau’nun orijinal gölgesine geri döndü. Koltuk minderlerinde mavi-gri kumaşlar yeniden yerlerini almış. Ayrıca minderlerde, koltuk sırtlarında, kapı panellerinde, eşiklerde ve orta tünel üzerinde mavi deriler var.

Otomobil şu anda yaklaşık 91 bin km’de ve motorun üzerindeki numara ile şasenin kayıtlı olduğu motor numarası aynı.