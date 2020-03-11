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New York Otomobil Fuarı da ertelendi!

Amerika'nın en önemli otomobil organizasyonlarından biri olan ve nisan ayının ilk haftasında düzenlenmesi planlanan fuara Corona virüsü engeli geldi. Fuarın yeni tarihleri ise 26 Ağustos - 6 Eylül olarak açıklandı.

Sozcu.com.tr
08:52 -
Haberler Otomotiv
New York Otomobil Fuarı da ertelendi!

Mart ayının ilk haftasında düzenlenmesi planlanan, Avrupa’nın en önemli otomobil organizasyonlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı neredeyse son güne kadar resmi olarak ertelenip ertlenmeyeceğini belirtmemiş ve 28 Şubat tarihinde organizasyonun iptalini duyurmuşlardı.

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Günümüze geldiğimizde ise bir diğer, otomotiv endüstrisi için önemli olan organizasyon olan New York Otomobil Fuarı içinde aynı durum söz konusu. Bu yıl 8 Nisan’da başlaması planlanan organizasyon Ağustos ayının 28’ine ertelenmiş durumda.

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