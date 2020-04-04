Nisan ayı otomotiv satış sonrasında yüzde 54 daralma bekleniyor!

Corona virüsü (Covid-19) salgını, satış sonrası sektörünü de etkiledi. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), salgının otomotiv satış sonrası sektörüne olan etkilerini araştırmak üzere özel bir anket gerçekleştirdi. Buna göre, ankete katılan OSS üyelerinin yüzde 48,8'i evden çalışma düzenine geçtiğini belirtirken, yüzde 56'sı vardiyalı olarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmayı sürdürdüklerini bildirdi. Çalışmaya ara verdiğini ifade eden satış sonrası sektörü üyelerinin oranı ise yüzde 9,6 oldu.

EN BÜYÜK SORUN NAKİT AKIŞINDAKİ PROBLEMLER

Bu süreçte, otomotiv satış sonrası sektörü için gözlenen en büyük problemlerin ciro kaybı, motivasyon düşüklüğü ve nakit akışı sıkıntıları olması dikkatleri çekti. Çalışanların motivasyon kaybının en büyük problemler arasında yer aldığını belirten sektör üyelerinin oranı yüzde 68, nakit akışında yaşanan sıkıntıların en büyük problem olarak görüldüğünü belirten üyelerin oranı ise yüzde 62,4 oldu.

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NİSAN’DA DARALMA YÜZDE 50’Yİ AŞACAK

Otomotiv pazarında, martın ikinci yarısından itibaren hissedilen düşüş satış sonrası pazarında da gözlemlendi. Ankete göre, satış sonrası pazarı mart ayında ortalama yüzde 30 kayıp yaşadı. Ankette nisan ayı ve mayıs ayı öngörülerini de paylaşan satış sonrası sektörü, asıl daralmanın nisan ayında gerçekleşeceği noktasında birleşti. Buna göre, sektör üyeleri, nisan ayında yüzde 54 pazar daralması ön gördüklerini belirtti. Üyeler, mayıs ayında yaşanacak daralmayı ise yüzde 47 olarak tahmin etti.

SEKTÖR DÜZENLEME BEKLİYOR

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Bu dönemde, sektörü rahatlatacak yeni teşvik paketlerinin açıklanması gerektiği yönünde üyelerimizden yoğun geri bildirimler alıyoruz. Sürecin Haziran ayı sonuna kadar uzama ihtimalinin güçlü olması nakit akışı ve lojistikte ciddi problemler yaşayacağımıza işaret ediyor. Özellikle, Muhtasar ve Katma Değer Vergisi'nin 6 ay ertelenmesine yönelik kararın yedek parça satışı gerçekleştiren firmaları kapsamaması, sektörümüzü çok ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Diğer yandan, KOBİ kredilerinin geri ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi ve KOBİ'ler için yeni bir KGF paketi sunulması ise üyelerimizden gelen öncelikli beklentiler arasında özellikle yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.