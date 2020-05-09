Nisan ayında en az satan otomobiller

2020 yılıyla birlikte özellikle sosyal yaşantımızı kısıtlayan corona virüsü salgını önlemleri ülkeler arası ticaretlerde de büyük sorunlar oluşmasına sebep oldu. Otomotiv üretimi önce Çin ve Amerika’da üretime ara verdikten sonra salgının hızlı bir biçimde Avrupa’da yayılmaya başlaması buradaki üretimi de durdurdu.

Türkiye’de de üretime mart ayı başından itibaren markalar ara vermeye başladılar. Verilen araların sebeplerinden biri çalışanların sağlıklarını korumakken diğeri de tedarik zincirinde yaşanan/yaşanılabilecek aksaklıklar oldu.

Nisan ayında ise ülke genelinde alınan önlemler otomotiv satışlarını durma noktasına getirdi. Avrupa’dan nisan ayına dair gelen sonuçlar ise Türkiye pazarında yaşanılacak olan gerilemenin ne olacağını gösterir nitelikteydi. İngiltere’de nisan ayı otomotiv satışları yüzde 97 azalarak 4321 adet gerçekleşti. İtalya’da ise durum daha kötü oldu ve pazar yüzde 98 daraldı, Fransa’da ise pazar yüzde 89 daraldı. Almanya’da ise nisan ayı daralması yüzde 50 seviyelerinde bekleniyor.

Türkiye’de ise nisan ayı sonuçları çok olmasa da yüzleri güldürdü. Hafif ticari araç ve otomobil satış adetleri bu ayda yüzde 14.6 gerileyerek 26 bin 457 adet olarak gerçekleşti.

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Pazarın en çok satanlarına göz attığınızda Türkiye’de üretimi gerçekleştiren markaların zirveye oynadıklarını hemen görebilirsiniz. Ancak Peugeot’un bu aydaki başarısı oldukça önemli.

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Hemen aşağıda yer alan tabloda ise “Nisan ayında en az satan markalar” yer alıyor. Bu tabloya genel olarak göz attığınızda ise bazı markaların standart zamanlardan çok daha farklı bir durumu olmadığı ortaya çıkıyor. Özellikle Ferrari, Bentley, Porsche, Aston Martin ve benzeri gibi markaların satış adetleri az gözükse de normal koşullarda da satışlar aşağı yukarı bu seviyelerde oluyor.

Listede en çok dikkat çeken marka ise Nisan ayı satışlarında iki basamaklı adetlerde satış yapan Toyota oldu. Markanın yılın ilk 3 ayındaki satışları ve nisan ayı satışlarına baktığınızda aradaki farkı çok rahat görüyorsunuz. Marka ocak ayında 2376 adet, şubatta 2864 ve mart ayında da 2777 adet otomobil satışı gerçekleştirirken nisan ayında 148 adetlik satışa ulaşmış.

Jeep markasının satış adetlerine göz attığınızda ise yılın ilk ayından itibaren yükselen satış adetleri mart ayında en yüksek seviyesine çıkıyor ve nisan ayında ilk aydan daha az seviyelere geriliyor.