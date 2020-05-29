Nisan ayında ikinci el araç satışları 6 yılın en kötüsü oldu

Son dönemde çokça tartışılan konuların başında ikinci el pazarı ve fiyatları geliyor. Özellikle de bu sene başından itibaren bu konu çok fazla tartışılıyor. Sıfır araç bulunurluğunun düşmesiyle birlikte ikinci ele yönelik talep artışının fiyatları yükseltmesi, sektörün en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Ancak pandemi süreci her şeyi olduğu gibi ikinci el pazarını da derinden etkiledi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Nisan ayında toplam otomotiv pazarındaki daralma ön siparişlerin etkisiyle yüzde 14'te kalırken, ikinci el pazarındaki kayıp ise yüzde 50'yi buldu. Bu daralma beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Sektör temsilcileri düşüşün yüzde 30'da kalmasını umarken, beklenen olmadı.

EBS Danışmanlık'ın raporuna göre 2.el otomobil satışları nisan ayında yüzde 50.46, hafif ticari araç satışları ise yüzde 46.26 geriledi. Yılın ilk 4 ayında ise 2. El araç pazarındaki büyüme oranı yüzde 18'e kadar geriledi.

6 YIL GERİYE GİTTİ

Nisan ayında pandeminin etkilerinin başladığı mart ayına göre 2.el otomobil pazarı yüzde 53.78 düşerken, 2.el hafif ticari araç pazarı ise yüzde 52.40 oranında daraldı.

Aylık bazda bakıldığında Nisan 2020 sonuçları, Ocak 2014'ten beri en düşük pazarı işaret ediyor.