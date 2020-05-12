Nisanda trafik kazaları yüzde 52 azaldı

Corona virüsü salgını sebebiyle nisan ayında alınan ciddi önlemler arasında sokağa çıkma yasakları da vardı. Hatta nisan ayı içerisinde sokağa çıkma yasağı 10 günü buldu… Bu süreçte trafik yoğunluğundaki azalmalar da çoğu kez haberlere konu oldu.

Bu süreç içerisinde dikkat çeken en önemli şeyler arasında trafik kazalarının azalması ve ölümlü kaza saysı oldu. 2019 yılı nisan ayında 31 bin 761 olan toplam trafik kaza sayısı 2020 yılında 15 bin 212’ye geriledi. Buna ek olarak 2019 yılının aynı döneminde yaşanan ölümlü trafik kaza sayısı 154 iken 2020 yılında 117 adet oldu.