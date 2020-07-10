Nissan’dan ‘Hijyen Sertifikasyon’ programı

Nissan Türkiye, corona virüsü (COVID-19) salgını sürecinde bayi ve servislerinde sunulan hizmetlerin sağlıklı koşullarda ve bulaş riskine karşı gerekli tedbirlerin maksimum düzeyde alındığı bir çalışma ortamını oluşturmak amacıyla Nissan bayi ve servislerinde hijyen denetimlerine başladı. Farklı sektörlere yönelik olarak test, denetim ve belgelendirme konusunda uzman kuruluşlardan Bureau Veritas ile iş birliğine giden Nissan Türkiye, belirlenen hijyen standartları doğrultusunda bayi ve servislerini denetleyerek, denetimi geçenlere “Hijyen Denetimi” Sertifikası verecek.

Nissan Türkiye, Bureau Veritas ile birlikte tüm detayları tek tek kontrol ediyor. Nissan Türkiye, toplamda 113 kriteri karşılayan Nissan bayi ve servislerine verilecek “Hijyen Denetimi” sertifikası ile müşterilerine sağlıklı ve güvenilir hizmet vermeyi hedeflenmektedir.

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Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, “Pandeminin bugün geldiği nokta ile hayatımıza giren “Kontrollü Sosyal Hayat” gereksinimleri kapsamında yeni iş yapış anlayışı ile müşterilerimizle en etkili iletişimi kurarak en sağlıklı ortamı sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla tüm bayilerimize olumlu katkısının olacağını düşündüğümüz “Hijyen Denetimi” adı altında bir sertifikasyon alınması için alanında dünya çapında uzman kuruluşlardan Bureau Veritas ile iş birliği yaptık. Denetimleri başarıyla geçen Nissan bayi ve servislerine “Hijyen Denetimi” sertifikası vereceğiz. Denetimlere periyodik şekilde devam edeceğiz.