Nissan’ın gelecek 4 yılı çok kritik

Bu dört yıllık plan kapsamında Nissan, kararlı adımlarla işini dönüştürmek üzere kârlı olmayan operasyonlarını ve ihtiyaç fazlası tesislerini gözden geçirecek ve yapısal reformlar gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca, üretim kapasitesini, global ürün gamını ve harcamalarını da düzenleyerek sabit giderleri azaltacak. Disiplinli yönetim ile şirket, somut iyileşme ve sürdürülebilir büyüme sağlayacak iş alanlarına öncelik vererek bu alanlara yatırım yapacak.

Bu dört yıllık plan kapsamında Nissan, kararlı adımlarla işini dönüştürmek üzere kârlı olmayan operasyonlarını ve ihtiyaç fazlası tesislerini gözden geçirecek ve yapısal reformlar gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca, üretim kapasitesini, global ürün gamını ve harcamalarını da düzenleyerek sabit giderleri azaltacak. Disiplinli yönetim ile şirket, somut iyileşme ve sürdürülebilir büyüme sağlayacak iş alanlarına öncelik vererek bu alanlara yatırım yapacak.

Nissan CEO'su Makoto Uchida, “Değişim planımız, aşırı satış büyümesinden ziyade, dengeli büyümeyi güvence altına almayı hedeflemektedir. Şimdi, en yetkin olduğumuz konulara konsantre olarak işimizin kalitesini geliştirecek; finansal disiplin ve birim başı net gelire odaklanarak kârlılık elde edeceğiz. Bu aynı zamanda, yeni bir dönem için “Nissan Değerleri” (Nissan-ness) olarak tanımladığımız kültürü hayata geçirmek ile örtüşmektedir.” dedi.

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NISSAN’IN MALİYETLERİ DÜŞÜRME HAMLELERİ

Standart vardiya operasyonu varsayımı üzerinden, Nissan'ın üretim kapasitesini yıllık %20 yeniden ölçeklendirerek 5,4 milyon adet seviyesine getirmek.

Fabrika kullanım oranını %80 üzerine çıkararak operasyonları daha kârlı kılmak.

Global ürün yelpazesini %20 oranında rasyonalize ederek, 69'dan 55 modelin altına inmek.

Sabit maliyetleri yaklaşık 300 milyar yen azaltmak.

Batı Avrupa’daki Barselona fabrikasını kapatma planı.

Kuzey Amerika üretimini temel modeller etrafında birleştirmek.

Endonezya’daki üretim tesisini kapatarak, ASEAN’da tek üretim üssü olarak Tayland tesisine odaklanmak.

İttifak ortakları ile üretim, modeller ve teknolojiler de dahil olmak üzere kaynakları paylaşmak.

Nissan'ın temel operasyonlarını Japonya, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarına odaklamak.

Geliştirilmiş C ve D segmentindeki araçlar, elektrikli araçlar, spor otomobiller dahil olmak üzere, global temel model segmentlerine odaklanmak.

Önümüzdeki 18 ayda 12 model lansmanı yapmak.