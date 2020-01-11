Nissan’ın tam elektrikli konsept SUV modeli : Ariya!

Nissan’ın zamansız Japon Fütürizmi adı verilen yeni tasarım yönünü vurgulayan “Ariya Concept” yeni bir araç mimarisini, otomobillere nasıl güç verildiğini, otomobillerin toplumla nasıl etkileşime girdiğini, gelişmiş sürüş özelliklerine sahip bir elektrikli aracın nasıl yeni bir bakış açısı sunabileceğini yeniden tanımlıyor.

Ön kısımda geleneksel ön panjurun yerine Nissan'ın “shield” adını verdiği panel var. Otomobil 21 inç alüminyum jantlarla geliyor ve çok eğimli C sütunları sayesinde arka kısım da geleneksel SUV'lerden farklı görünüyor.

Aslına bakarsanız Ariya bize markanın gelecek modelleri hakkında yakından bilgiler veriyor. Özellikle Nissan’ın Avrupa ve birçok dünya pazarında liderliğe oynayan modeli olan Qashqai’nin yeni modeli neye benzeyecek sorunun tam cevabı diyebiliriz.