Normalleşme sürecinde aracınızın temizliğini unutmayın!

Çin’de ortaya çıkıp hızlı bir biçimde dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sürecinde Türkiye normalleşme dönemine haziran ayından itibaren girdi. Normalleşme süreci içerisinde çoğu işletme ve yaşam alanında önlemler alınırken salgın sebebiyle toplu taşıma yerine özel araçlarını kullanan tüketiciler de oldukça dikkatli olmalı.

Corona virüsünden korunmak için evlerin, sosyal alanların ve iş yerlerinin olduğu kadar araçların da temizliği önem taşıyor! Normalleşme süreciyle başlayan yoğun araç kullanımı, dışarıdaki mikropların ve corona virüsün evlere, iş yerlerine taşınması riskini de beraberinde getiriyor.

İLGİLİ HABER Corona virüsüne karşı arabamı nasıl koruyabilirim?

-Araçlar virüs, bakteri ve mikrop gibi organizmaların en kolay yaşayabileceği ve bulaşabileceği alanlar olduğunu unutmamalısınız ve temizlik konusunda araç içerisinde kesinlikle dezenfektan gibi maddeler bulundurmalısınız.

-Araçlara binerken ve inerken elleri dezenfektan ile tamamen temizlemelisiniz.

-Özellikle araç içerisinde sürücünün ve yolcunun temas etme olasılığının yüksek olduğu direksiyon, kapı ve vites kolu gibi bölgeleri dezenfektan ile temizlemelisiniz.

-Aracınızın iç ve dış yıkama dönemlerini kısaltın.

-15 günde bir araç içini dezenfeksiyon ettirin.

-Aracınızı mümkün olduğu kadar başkasına vermeyin en azından normalleşme süreci boyunca.

-Klima için hayati önem taşıyan, aracın dışarıdan alınan havayı filtre etmesine yarayan “polen filtresi” değişim süresini kısaltın.

-Klimayı çalıştırdığınızda ilk 3 dakika hatta soğuk hava gelene kadar tüm camların açık olmasına özen gösterin ve bu havayı kesinlikle solumayın!

-Virüs, bakteri ve mikropların bulunma olasılığının yüksek olduğu klima kanallarının temizliğini yaptırın.