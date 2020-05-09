Normalleşme sürecinde lastiklerimi değiştirebilir miyim?

Kış aylarını geride bırakıp bahara girdiğimiz bugünlerde, Covid-19’a karşı alınan önlemlerde de yeni bir dönem de başlıyor. Gerek havaların ısınması gerek araç kullanımında yaşanmaya başlayan artış, gündemde çok fazla yer etmeyen, ancak sürüş güvenliği için önem taşıyan kış lastiklerinin değiştirilmesi konusunun ön plana çıkmasına neden oluyor.

Petlas, sürücülerin bu konudaki sorularını uzman görüşüyle yanıtlıyor. Mevsimine uygun lastik kullanımının, sürüş güvenliği üzerinde doğrudan etkili olduğunu dile getiren AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, “Son yıllarda bilinçlendirme kampanyaları ve trafik kontrolleri sayesinde ülkemizde kış lastiği kullanımında belirli bir noktaya gelindi. Ancak, yaz aylarına girerken, sıcak havalarda kullanıma uygun olmayan kış lastiklerinin değişimi, yazın kış lastiği kullanılmaması da aynı şekilde kritik bir önem arz ediyor. Bu ihmal edilmemesi gereken bir konudur” dedi.

YAZ MEVSİMİNDE KIŞ LASTİKLERİNİ KULLANMAK RİSKLİ Mİ?

Kış lastiği resmi uygulamasının Nisan ayı başında sona erdiğini hatırlatan Erkal Özürün, “7 derece sıcaklığın altında kullanım için tasarlanan ve üretilen kış lastikleri, sıcak havalarda istenilen performansı sergilemekten uzak kalıyor. Havalar ısınınca kış lastiklerinin fren mesafesi artıyor, yol tutuş performansı azalıyor ve hatta aracınızın yakıt tüketimini bile artırıyor; çünkü kış lastiklerinin bileşiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için tasarlanmıştır. Bunun fren mesafesi ve dolayısıyla güvenlik üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Ayrıca, kış lastikleri mevcut yol koşullarında daha hızlı aşınır ve sürüş konforunu azaltır” şeklinde konuştu.