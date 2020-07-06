Opel Genel Müdürü: Bu vergilerle 1 milyonluk pazar mümkün değil!

21 yıldır Opel Türkiye'de birçok pozisyonda önemli görevler aldıktan sonra kasım ayında Genel Müdür olarak atanan Alpagut Girgin, dün yayınlanan Otoyaşam programında sorularımı yanıtladı. 2018 yılında bünyesine girdikleri Fransız PSA Grubu'nun çok dinamik, hızlı karar veren ve fırsatları yakalamak üzerine kurulmuş bir yapıya sahip olduğunu belirten Girgin, bu durumun kendilerine operasyonel anlamda da büyük kaktı sağladığını ifade ediyor. Bu rüzgarı arkalarına alarak kısa sürede pazar paylarını yüzde 3.4'ten yüzde 5 seviyesine çıkardıklarını belirten Alpagut Girgin şunları söyledi:

ÇOK CESUR DAVRANDIK

“Bugün Türkiye'de pazardaki hareketliliği belirleyen 3 tane dinamik var. 2018'den itibaren ertelenen talep, kredi faizlerindeki düşüş ve pandemi nedeniyle insanların toplu seyahatten kaçması. Yılsonu için 650 bin adetlik bir pazara doğru gidişat var. Biz yüzde 5'lik hedefimizi pazardan bağımsız koymuştuk ve bunu başaracağız. Pandemi döneminde piyasanın ve talebin nereye gideceğini iyi gördük ve çok cesaretli davrandık.”

BASİT VERGİ GEREK

Türkiye'de yeniden 1 milyon adetlik pazarın yakın bir gelecekte pek mümkün görünmediğini kaydeden Girgin, “ÖTV matrahlarının güncellenmesi, hurda indiriminin kalıcılığı gibi yorumların yerine vergi sisteminde daha yapısal, daha radikal değişikliklere ihtiyaç olduğunu söylüyorum. Tekrar bir şeyi keşfetmeye de gerek kalmadan Avrupa'da başarılı örnekleri olan uygulamaları bizim demografimize uygun şekilde Türkiye'ye adapte etmek gerekiyor. Aksi takdirde bu iniş çıkışlara yanıt vermekle vakit kaybediyoruz. Bence ayakları yere basan, devletin de gelirlerini azaltmayan, ama adetlerei maksimize eden uzun vadeli çalışmalar yapılmalı. Gayet basit, anlaşılabilir, kendi içinde stabil vergi sistemleri bunun en önemli örneği” dedi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE GÖZÜMÜZ TOGG'DA

ŞU an için elektrikli araç getirme planlarının olmadığını da kaydeden Alpagut Girgin, “Müşteri kullanım alışkanlarının ve Türkiye pazarının tamamen hazır olmasını bekliyoruz. Çevre duyarlılığı nedeniyle elektrikli araçlara bir talep yok. Ayrıca elektrikli araçlarda Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) göstereceği gelişim de bizim için iyi bir indikatör olacak. Bu projeyi yakından takip edip, pozisyonlamamız, planlamamız bu yönde olacak” dedi.