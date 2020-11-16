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Organ transferini Lamborghini ile yapıyorlar

İtalyan polisi araç parkında bulunan süper spor otomobillerle de dikkat çeken bir kamu kuruluşu olarak her daim öne çıkmıştır. Departmanın parkında bulunan Lamborghini Huracan, Padua'dan Roma'ya ortalama 240 km/s hızla, nakil olacak bir böbrek ya da herhangi bir organ taşımak için bekliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:14, 16/11/2020
Haberler Otomotiv

Yaklaşık 450 km’lik yolculuk, 2 saatten biraz daha fazla bir sürede tamamlandı. Bunu gerçekleştirmek için Lamborghini’nin 320 km/s maksimum hıza ve 0’dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede çıkan otomobili Huracan’dan yararlanıldı.

İtalyan polisi süper spor otomobillerini organ nakli, plazma ve aşıların taşınması için özel olarak tasarladı. Soğuk taşınması gereken ilaç ve organlar için araçların bagaj bölümüne soğutuculu bir sistem yapıldı. 2018’de acil olarak 41 organ taşıdılar ve geçtiğimiz haziran ayında, güneydeki Bari’den Milano yakınlarındaki Pavia’ya 890 km’lik en uzun taşımalarından birini tamamladılar.

Polis, yolculuğun bir videosunu tweet atarak ve bir hayatı kurtarmak için “süper güçlere değil, dayanışma, teknoloji ve verimlilik yardımına da ihtiyacınız olduğuna” işaret ederek en son atılımını kutladı.

Ulusal Organ Nakli Merkezi’nden (CNT) Alessandro Nanni Costa, “Otoyol Polisinin katkısı, özellikle canlı vericilerden gelen böbrekler durumunda hayati önem taşıyor” dedi. CNT, organ transferlerinin yüzde 60’ının hava yoluyla gerçekleştiğini, ancak böbreklerin vücut dışında daha uzun süre hayatta kaldığını ve bu nedenle karayoluyla taşınabileceğini söyledi.

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