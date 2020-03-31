Oto satışları martta virüsle durdu, asıl büyük darbe nisanda gelecek

Ağustos 2018'de yaşanan ekonomik krizin ardından, verilen tüm teşviklere rağmen 2 yıl üst üste büyük kayıplar yaşayan otomotiv sektörü, iyi başladığı ve büyüme beklediği 2020 yılında ise korona darbesi yedi. Aslında faizlerin düşmesine bağlı ertelenen talebin harekete geçmesiyle ocak-şubat aylarında pazar yüzde 90 büyümüş, bu ivme mart ayı başında da kendisini göstermişti. Ancak 10 Mart'ta ilk Corona virüsü vakasının açıklanması sonrası hayatın durup, insanların eve kapanmasıyla birlikte satışlar durma noktasına geldi. Ön siparişler nedeniyle teslimatların ilk 2 hafta içinde gerçekleşmesi pazarda hareketliliği devam ettirirken, 3. hafta hem vakaların hem de ölümlerin artmasıyla satışlar bıçak gibi kesildi. Çünkü bu riskli süreçte otomobil öncelik olmaktan çıktı.

NİSANDA TAMAMEN DURACAK

Ay başında mart ayı için 70 bin ve üzeri öngörüler konuşurken, şimdi pazarın 50 bin adedin altında kapanacağı söyleniyor. Ama en önemlisi ilk 2 hafta ön siparişlerin etkisiyle mart ayının yine de iyi olduğu asıl sorunun nisan ayında yaşanacağı söyleniyor.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu, otomotiv sektöründe 2020 yılı başından bu yana talebin arzdan fazla olduğu bir dönem yaşandığını ancak Corona virüsü önlemleri nedeniyle nisan ayının en büyük durgunluğunun yaşanacağı ay olmasını beklediklerini söyledi. Şahsuvaroğlu, yılın ilk 3 ayındaki satışların önceden yapıldığını belirterek “Mart ayı dahil eski satışların teslimatları halen devam ediyor. Ancak mart ayının 3. haftasından itibaren satışlar neredeyse durma noktasına geldi, servis hizmetleri de önemli ölçüde zayıflamış durumda. Servis girişlerindeki daralma mart ayının 3. haftasında yüzde 50-60'lara ulaştı. Muhtemelen nisan ayında en büyük durgunluğu yaşamış olacağız, satışlar ve bağlantılar büyük ölçüde duracaktır” dedi.

TARİHTE BİR İLK YAŞANACAK

Sonuç olarak Ağustos 2018'deki ekonomik krizden sonra Türkiye’de bol araç vardı, ama talep yoktu. Bu yüzden pazar 2018'de yüzde 35, 2019'da yüzde 20 düştü. Faizlerin hızla inmesiyle birlikte ekim ayından marta kadar talep arttı ama bu kez de markaların elinde yeterli araç yoktu. Corona virüsü salgınıyla birlikte üretimlerin durması, insanların eve kapanmasıyla birlikte belki de tarihte ilk kez nisandan itibaren hem talep hem de araç olmayacak.

800 bine çıkan öngörüler yarı yarıya azalacak

2015 ve 2017 yılları arasında 1 milyon adetlik satışa ulaşan otomotiv pazarı, 2018'de 650 bine, 2019'da ise 490 bin adetlere kadar geriledi. 2020 yılında faizlerin inmesi ve ertelenen talebin alıma geçmesiyle, öngörüler 550 bin adetten başlayıp 800 bin adetlere kadar çıkmıştı. Ancak Corona virüsü salgını nedeniyle öngörü yapmanın zor olduğu bir döneme girilirken, Renault Mais gibi bazı büyük markalar pazarın 2019'a paralel olabileceğini belirtiyor.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “2020 yılı için farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz. İyimser senaryoda- ki insanlık adına hepimizin dileği de sanırım bu, ısının artışı ile virüsün yayılma hızının azalması ve ertelenen talebin yaz ayları başında karşılanabilir olması. Bu yılı geçen yıla paralel bir pazar ile kapatabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.