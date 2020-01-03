Otobüs ve kamyonlarda sayısal takograf zorunluluğu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından yayınlanan yeni yönetmeliğe göre 31 Aralık 2019’dan itibaren otobüs ve kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve verilerin bakanlığa gönderimi zorunlu oldu. Bu sistem sayesinde sürücü ve araç verilerine daha kısa sürede ulaşılığ trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Verilerin sistem üzerinden aktarılması sayesinde şoförlerin sürüş saatleri ve hız aşımları analiz edilebilecek. Bu sistem sayesinde sürüş saatlerinde bir esneme olması önlenecek ve şoförler hız limitlerine uymak zorunda kalıyor.

SAYISAL TAKOGRAF NEDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulan çalışmada, sayısal takograflar, kamyon ve otobüslerde kara kutu görevi görürken, sürücü ve yolcuların da kendilerini güvende hissetmeleri amaçlanıyor.

Ancak kamyon ve otobüs şoförleri bu uygulamanın altyapısının olmadığını, kendilerinin akıllı telefon bile kullanmadıklarını söyleyerek eski sistemle devam etmek istiyorlar. Hatta dün Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri yol kapama eylemiyle seslerini duyurmaya çalıştılar.

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“BİZ AKILLI TELEFON KULLANMAYI BİLMİYORUZ”

Yeni düzenlenen uygulamaya tepki gösteren nakliyeci İsmail Özdemir, “Bu sistemin henüz altyapısı yok; ama bizden bu uygulamayı kullanmamızı istiyorlar. Hiç birimizin mail adresi yok, indirme makinemiz yok, e-devlet üzerinden yapılacak fatura sistemini bilmiyoruz. Bunlar bize anlatılmadan, öğretilmeden kanun olarak uygulanıyor. Biz buna karşıyız. Umarım yetkililer sesimizi duyar” dedi.

Kırıkkale Kamyoncular Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Özkılıç, eski takograflardan memnun olduklarını belirterek, “Bu yeni çıkan dijital takograflarda 4,5 saat yol, ardından ise 45 dakika dinlenme gösteriyor. Türkiye'de nakliye sektöründe 850 bin araç var, İstanbul yolunda kaç tane park yeri var” dedi.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE…

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40. Maddesinin 31. Fıkrası gereğince; yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtlarının sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi, en geç takip eden ayın sonuna kadar Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine (TOBB) göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilmesi uygulamasına 1/1/2020 itibariyle başlanılacaktır.

Buna göre, yetki belgesi sahipleri Ocak-2020 içerisinde indirdikleri sayısal takograf verilerini, en geç Şubat-2020 sonuna kadar ve aynı şekilde sonrasında da her ay indirdikleri verileri en geç takip eden ayın sonuna kadar göndermekle yükümlüdür.

(DHA-sozcu.com.tr)