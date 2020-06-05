Otomatik vites tercihimiz 15 yılda yüzde 255 arttı

Emre ÖZPEYNİRCİ

TÜRKİYE'de dünden bugüne otomobil alırken şanzıman tercihimiz nasıl değişti?

-2005 yılında her 100 otomobil satışının sadece 19 adedi,

-2010 yılında 31 adedi,

-2015 yılında ise 50 adedi otomatik vitesli modellerden oluşurken,

-2020 yılının ilk 5 ayında bu oran yüzde 69,96'ya yükseldi.

Yani 15 yılda otomatik vites tercihimiz tam %255 artış yaşadı. Bu da özellikle yoğun trafik yüzünden daha rahat etmeyi tercih ettiğimizi gösteriyor. Oranı hızla düşen manuel vitesli araçlar ise ağırlıklı olarak filo satışlarda veya ekonomik olarak tercih ediliyor.

İLK 5 AY SONUÇLARI

Bu yılın mayıs ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 102 bin 514 adetlik satışla yüzde 69,96, manuel şanzımanlı otomobiller de 44 bin 14 adetle yüzde 30.4 pay aldı. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,52 olurken, 78 bin 854 adetlik satış gerçekleşmişti. Böylece bu yılın ilk 5 aylık döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 70'e yükselirken, otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,07 artış gösterdi.