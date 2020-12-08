Otomobil alacaklar en çok buna dikkat edin

Kullanılmış otomobil alım satımında ekspertiz raporu faktörü özellikle bu alanda ticari faaliyetlerde bulunan kişi ve kurumları, binmek için araç satın alacak olan vatandaşı olumlu yönde etkiledi. Bu alanda yapılan dolandırıcılıkların büyük bir kısmının önüne geçen ekspertiz firmaları şimdi de yeni nesil dolandırıcılık hikayelerine engel olarak vatandaşın yanında olmaya çalışıyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren ekspertiz firmalarından biri olan Pilot Garage’nin Genel Koordinatörü Cihan Emre, 2. el otomobil alım satımında çok defa medyada şahit olduğumuz “iki aracın birleştirilmesiyle yapılan bir araç” konusunda tüketiciyi aydınlattı.

Emre, “İkinci el otomobil piyasasında fiyatların artması ve ikinci el aracın bir yatırım emtiası olarak görülmesi, birçok illegal durumu da maalesef beraberinde getirmeye başladı.” diyerek konuya başladı. Alıcı ile satıcı arasında bir kurum olarak hayatına devam eden ekspertiz firmaları incelenmek için gelen ziyaretlerine gelen araçların tüm detaylarını (kaporta boya değişen, motor durumu, fiziksel deformasyon vb. gibi) raporda açıklamak zorunda.

Emre birleştirilmiş araçların kolayca belirlenmesi konusunda, “Birleştirilmiş araçlardaki en önemli gösterge kaynak izleridir. Birleştirilmiş araçlarda farklı iki araç birbirine kaynak yapılarak birleştirilir. Özellikle farklı renklerden monte edilen araçlarda sonradan yapılan boya sebebiyle mikron farklılıkları tespit edilmektedir. Bu tespit için gerçek bir uzmanlık gerekmektedir” diye belirtti.

Cihan Emre ekspertiz raporu için ziyaretlerine gelen bir müşterinin aracıyla alakalı olarak yaşadıkları olayları, “Araç bir kaza sonucu perte çıkartılmış ve karoserin her parçası işlem ve değişim görmüş. Fakat öyle bir işçilikle yapılmış ki anlamak için saatlerce aracı incelemek gerekti. Küçük bir vida değişimi sebebiyle durumdan şüphelenen ekibimiz buradan yola çıkarak aracın tüm geçmişine ulaşmayı başardı. Bizim için gerçekten farklı bir tecrübeydi. Ekspertiz işlemlerinde en çok rastlanılan hileler patlayan hava yastıklarının dirençle kandırılması ve kilometrenin düşürülmesi. Araç fiyatlarının artmasıyla oldukça çok başvurulan hileler arasında.” şeklinde açıkladı.