Otomobil alacaklara iyi haber!

Corona virüsü salgınının yayılmasını engellemek üzere alınan önlemler ekonomi de birçok farklı sektörün işlerini olumsuz yönde etkiledi. Etkilenen sektörler arasında Türkiye’nin lokomotifi olan otomotiv de bulunuyor.

Haziran ayı ile birlikte Türkiye’de başlayan normalleşme sürecine ek olarak kamu bankaları tarafından açıklanan “kredi paketleri” de normalleşme sürecini destekliyor.

Kamu bankalarından çıkan kredi paketlerine göre yeni otomobil alacaklar yüzde 0.49 ile 0.69 faiz oranlarında kredi kullanabilecekler. Ancak bu kredi faizi oranları sadece yerli üretim yapan markalar için geçerli.

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İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

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Sıfır km otomobil alırken yüzde 0.49 faizle 100 bin TL ve 48 ay vadeli taşıt kredisi alırsanız aylık ödemeniz 2 bin 397 TL oluyor ve vade sonunda ödediğiniz faiz 15 bin 66 TL’yi buluyor. 48 ayın sonunda 100 bin TL’ye 115 bin 580 TL ödüyorsunuz.

İkinci el otomobil için 100 bin TL, 48 ay vadeli, yüzde 0.82 faizli kredi çektiğinizde ise aylık ödemeniz 2 bin 624 TL oluyor. 4 yılın sonunda 26 bin 475 TL faiz öderken toplamda da 126 bin 475 TL olarak bankaya ödeme yapmış oluyorsunuz…

Taşıt kredisi için başvuruları 5 Haziran cuma günü başlayacak.

SEKTÖR BU PAKETİ NASIL YORUMLADI?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Sıfır araçlardaki faiz kampanyasının devam ettirilmesini sektör adına oldukça olumlu bir gelişmedir. Sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanı 30 Haziran’da bitecekti, bu destek devam ettirildi. İkinci el araç satışları ise ocak-nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 yükseldi. Ancak nisan ayında yüzde 50’ye yakın düşüş gördük. Bunun en büyük sebebi Nisan ayında da sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesiydi. Özellikle ikinci elde sunulan taşıt kredisi kampanyası bu alanda hem tüketicilerin alım gücünü yukarı taşıyacak hem de ticaretin önünü açacaktır.” dedi.

Türkiye’de C-HR ve Corolla modellerinin üretimini gerçekleştiren Toyota Türkiye’nin CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise, “Otomotiv sektöründe yerli üretim yapan anlaşmalı firmalara aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile sunulan taşıt kredisi imkanını, ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen önemli bir destek olarak görüyorum.” dedi ve “Ayrıca açıklanan destek paketi sıfır araçtaki araç bulunurluğuna bağlı olarak ikinci el pazarına da katkı sağlayacaktır. Yeni normal sebebiyle birçok insan toplu taşıma araçları kullanmak yerine kendi araçlarıyla seyahat etmeyi tercih edeceklerinden hem sıfır hem ikinci el pazarı hareketlenecektir.” diye ekledi.

Türkiye’de 2. el otomobil satışı gerçekleştiren Otoshops firmasının genel müdürü Melih Mutlu ise, “Yaşadığımız olağanüstü süreçte toplam otomotiv pazarı Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,46 oranında daralmıştı. Mayıs ayı itibarı ile hareketlenmeye başlayan ikinci el pazarı, 1 Haziran itibarı ile normalleşme adımları ile toparlanmaya başlayacaktır. 1 Haziran tarihinde kamu bankaları tarafından açıklanan kredi paketi tüm sektörü olduğu gibi ikinci el pazarını da pozitif yönde etkileyecektir. İkinci el araçlar için ilk defa uygulanacak bu kampanya talepleri artıracaktır. Ayrıca dolaylı olarak mevcut aracını sıfır ile değiştirmek isteyenlerin pazara sokacağı ikinci el araçlar, fiyatların dengelenmesine de katkıda bulunacaktır.” şeklinde konuştu.