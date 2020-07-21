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Otomobil kiralayana elektrikli scooter hizmeti!

Sixt rent a car’dan araç kiralayanlar bu süre içinde kullanmak üzere elektrikli scooter da kiralayabiliyor. Scooter kiralama hizmeti ilk etapta İstanbul Taksim ve İzmir Karşıyaka şubelerinden sunulacak; yakın zamanda Sixt’in Bodrum, Dalaman, Antalya ve Marmaris şubelerinde de başlayacak.

Sozcu.com.tr
11:20 -
Haberler Otomotiv
Otomobil kiralayana elektrikli scooter hizmeti!

Tüm marka ve model araç kiralamalarında geçerli olacak uygulamaya göre; Sixt rent a car müşterileri kiraladıkları her araç için maksimum 4 adet olmak üzere elektrikli scooter da kiralayabilecek. Ortalama şarj süresi 8 saat olan scooter'lar günlük 20 TL kira bedeliyle sunulacak. Scooter'lar katlanabiliyor ve tam şarjla ortalama 45 km. sürüş imkânı sağlıyor. Firma, özellikle tatil bölgelerine gidecekler için büyük kolaylık sunan bu uygulamayla, müşterilerini karbon ayak izlerini azaltmaya teşvik ediyor.

Antalya bodrum istanbul izmir otomobil Taksim tatil
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