Otomobil lastiğinden spor ayakkabıya…

Spor yaparken dikkat edilmesi gereken noktaların başında doğru spor ayakkabısı seçimi gelir. Koşu esnasında doğru , amacına uygun ve kişiye özel koşu ayakkabıları oldukça önem arz ediyor. Bu farkındalıkla Continental, spor malzeme üreticisi adidas ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Adidas, Continental kauçuklarını kullanarak yüksek zemin tutuşlu koşu, outdoor ve yürüyüş ayakkabıları tasarlıyor.

Almanya Hannover’deki Continental laboratuvarlarında geliştirilen kauçuk bileşimi, koşu ayakkabılarının kavrama gücünü yüzde 30’a varan oranda artırıyor.

Continental’de lastikler ve koşu ayakkabısı tabanları için malzeme geliştirmeden sorumlu kimyager Konstantin Efimov, “Ayakkabı tabanlarımızın kullanıldığı ayakkabıların performansı, ultra performanslı spor otomobil lastiklerle karşılaştırılabilir. Bu ayakkabılar ölçülebilir, somut avantajlar sunuyor. Örneğin, geleneksel tabanlara kıyasla zeminde çok daha az kaymayla karşılaşılıyor. Koşucular her adımda bir ile iki milimetre daha az kayıyorlar. Bu da koşucuya 42 kilometreden biraz uzun süren tam bir maraton boyunca 35-70 metrelik bir avantaj sağlıyor. Maraton yarışları şu an söz konusu olmayabilir ancak iyi bir koşu ayakkabısı parkta bir akşam yürüyüşünü sağlıklı bir spor deneyimine dönüştürmede önemli bir faktördür.” dedi.