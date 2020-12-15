Otomobil satışlarındaki artış kış lastiklerine de yansıyacak

Brisa'nın açıkladığı verilere göre; kış lastiği pazarında, 2019 yılında 2018 yılına paralel bir şekilde 4.4 milyon adetlik kış lastiği satışının, 3.5 milyon kadarı binek araçlar, 900 bin kadarı hafif ticari araçlar için geliştirilmiş kış lastiklerini içeriyor. 2019'da binek kış lastik pazarı yaklaşık 3,5 milyon adet ile toplam binek lastik pazarının yüzde 30'unu oluşturuyor. Ayrıca, hafif ticari araç pazarındaki kış lastiği adedi de toplam hafif ticari lastik pazarının yüzde 41'ini oluşturuyor.

2020 ve 2021 yılları için kış lastiği pazarının, geçtiğimiz yıl ile benzer seviyelerde olacağını öngören Brisa, pandemi dolayısıyla olası uzun süreli bir kapanma gerçekleşmesi halinde 2020 yılı için bu durumun değişiklik gösterebileceğine de dikkat çekti.

Otomobil pazarındaki talep artışının lastik sektörüne etkilerine değinen Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “2020'nin ilk 11 aylık döneminde yüzde 67 artış gösteren otomobil pazarı potansiyel kış lastiği kullanıcısı anlamına geliyor. Bu sebeple otomobil satışlarındaki artışın kış lastiği pazarına da yansımasını bekliyoruz.” dedi.

SEZONU OLMAMASINA RAĞMEN KIŞ LASTİĞİ PAZARI BÜYÜDÜ

Brisa, kış lastiği kullanım oranlarında bireysel – binek lastiği kullanan müşterilerin ilgisinde artış grafiği olduğunu belirtti. Son 5 yılda, Türkiye'de yenileme kanallı kış lastiği pazarının adetsel olarak, sezon bağımsız toplam lastik pazarının üzerinde büyüdüğü gözlemleniyor.

Brisa, bağımsız araştırma şirketi İpsos ile yaptığı kullanıcı davranış ve tutum araştırma sonuçlarına göre de Türkiye'de kış lastiği kullandığını beyan eden binek araç kullanıcılarının oranının yüzde 73 olduğu sonucuna ulaştı.