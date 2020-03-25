Otomobil üreticilerinden sonra şimdi de…

Prometeon Türkiye, Covid-19 pandemisiyle (salgın) ilgili olarak çalışanlarının güvenliğini artırmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda alınan önlemlerin kapsamını genişlettiğini ve bu doğrultuda İzmit (Kocaeli) fabrikasında üretime 1-12 Nisan tarihleri arasında geçici olarak ara vereceğini açıkladı.

Bu karar, Türkiye'deki çalışanlar ve müşteriler için, Covid-19 (koronavirüs) pandemisinin Türkiye'deki gelişiminin sürekli izlenmesinin ardından yerel ve uluslararası otoritelerin yönlendirmelerine de paralel olarak alındı.