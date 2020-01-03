Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılında yüzde 23 azaldı

Otomobil satışları, 2019 yılında geçen yıla göre %20,37 oranında azalarak 387.256 adet oldu. Geçen yıl 486.321 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılında geçen yıla göre %31,8 oranında azalarak 91.804 adet oldu. 2018 yılında 134.616 adet satış gerçekleşmişti.

2018 ARALIK’A GÖRE 2019 ARALIK’TA ARTIŞ VAR



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 Aralık ayı geçen yıla göre %16 arttı. Otomobil pazarı %16, hafif ticari araç pazarı %17 arttı.

2019 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 90.500 adet oldu. 77.706 adet olan 2018 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %16,46 oranında arttı.

2019 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,41arttı ve 70.829 adet oldu. Geçen sene 60.843 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Aralık ayına göre %16,65 arttı ve 19.671 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 16.863 adet satış yaşanmıştı.

2019 yılı Aralık ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %21,9, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %34,4ve 2000cc üstü otomobillerde %18,6 azalış izlendi. 2019 yılı Aralık ayı sonunda 222 adet elektrikli ve11.974adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİL SATIŞI YÜZDE 66,48

2019 yılı Aralık ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %40,07 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 155.158 adet ile sahip oldu. 2019 yılı Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %52,03'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %66,48'e ulaştı.

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SUV SATIŞLARI ARTTI

2019 yılı Aralık ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %85,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %61,8 pay alan C (239.254adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%49,9pay, 193.082 adet) oldu.

Sedan otomobilleri %25,4 pay ve 98.509 adet satış ile SUV ,%20,9 pay ve 80.788 adet satış ile H/B kasa tipindeki otomobiller takip etti.

2019 yılı Aralık ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %72,66pay ile Van (66.704adet), ardından %11,81pay ile Kamyonet (10.838adet) ve %7,85pay ile Minibüs (7.203adet) ve %7,69pay ile Pick-Up (7.059adet) yer aldı.