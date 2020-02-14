Otomobilciler daha cesur çıktılar!

24 Şubat tarihinde Barselona’da düzenlenecek olan Dünya Mobil Kongresi’ne 100 binden fazla delegenin 200’den fazla ülkeden katılımcının gelmesi bekleniyor. Ancak son günlerin en büyük gündemi olan Corona virüsü yüzünden birçok teknoloji firması bu organizasyona katılmayacağını açıkladı.

Katılmayan firmalar arasında Çin’in en büyüklerinden olan Huawei’nin aralarında bulunduğu yaklaşık 40 firmanın katılmayacağını organizatörler duyurdu. Bu kadar aksiliğin üzerine MWC’nin bu yıl gerçekleşmeyeceği kararı açıklandı.

OTOMOBİLCİLERDEN İPTAL HABERİ YOK!

Mart ayının ilk günlerinde kapılarını otomobil severlere açmaya hazırlanan Cenevre Otomobil Fuarı ile alakalı ise henüz bir iptal açıklanmadı. Bu durumda otomobilcilerin daha cesur olduğunu düşündürüyor. Dünyanın en önemli otomobil organizasyonlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı Avrupa’nın en kompakt organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Cenevre Otomobil Fuarı bu yıl 5-15 Mart tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açmış olacak. Yeni modellerin yanı sıra yeni otomobil teknolojilerinin de tanıtılacağı fuara tüm dünyadan katılımcıların gelmesi bekleniyor. Özellikle “Corona virüs” gibi bir salgının olduğu bu dönemde organizasyonla alakalı hem organizatörlerin hem de markaların “katılmıyoruz, ne olacak” tarzında açıklama yapmamaları ne çok dikkat çeken konular arasında.

Cenevre Otomobil Fuarı 600 bin kişiyi ağırlamaya hazırlanırken Daimler, Audi, Aston Martin ve Bentley gibi markalar fuara katılacaklarını açıkladılar. Ayrıca İsviçre henüz bir Corona virüsü vakası bildirmedi.

Ancak Nisan ayında düzenlenecek olan Pekin Otomobil Fuarı’nı bu durumun daha fazla tehdit ettiğini belirtmekte fayda var. Hatta İngiliz otomobil dergisi Autocar konuyla alakalı, “Pekin Otomobil Fuarı Corona virüsü yüzünden ertelenebilir” açıklamasında bulundu.