Otomobilimi kullanabilir miyim?

Toplam vaka sayısının 5 bin 698, can kaybının ise 92'yi bulduğu Türkiye'de, Corona virüsüyle mücadele etmek için tedbirler hızla artırılıyor. Bu kapsamda dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu tedbirler içinde sokağa çıkma yasağı yok ama bugün 17.00'dan itibaren artık şehirler arası seyahatler de valilik iznine bağlandı. Bu noktada birçok insan, “Hem şehir içinde, hem de şehir dışına çıkmak için da özel araçlarımızı kullanmaya bir engel var mı?” sorusunu soruyor.

OTOBÜSLER İÇİN GEÇERLİ

Öncelikli olarak dün açıklanan şehirler arası yolculuk sınırlaması özel araçlar için değil, otobüs seferleri için geçerli. Zaten bugün genelgenin detaylarına baktığımızda da bunu görüyoruz. Genelgeye göre iller arası otobüs seferleri bugün saat 17:00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek. Yani özel aracınızla seyahat etmenize mani bir durum şu an için söz konusu değil.

Diğer taraftan otomobilinizi kullanmaya yönelik şu an bir kısıtlama da yok. Zaten işe, markete ve eczaneye gidip gelirken, anne-babanızın ihtiyaçlarını karşılamak için özel aracınızı kullanmanız şu dönemde en doğrusu, en sağlıklısı.

GEREKSİZ KULLANMAYIN

Şüphesiz bir yasak yok ama gerekmediği müddetçe evinizden ayrılmamanız için otomobilinizi yukarıda ana hatlarıyla belirtilen durumların dışında herhangi başka bir şey için kullanmamanız önemli. Sonuçta artık deniz kıyısında balık tutmak, spor yapmak, yürüyüşe çıkmak da tedbirler kapsamına girdiği için bunları yapmak için otomobilinizi çıkarmanıza da gerek yok.

Ayrıca şu anda tüm barlar, kulüpler, restoranlar kapalıyken sosyalleşmek için de bir yerlere gidemezsiniz. Burada kritik nokta ‘yasak yok' diye otomobilinize atlayıp arkadaşlarınızın evine gitmeniz veya onların gelmesi. Salgınla mücadele için bunu yapmamanız, bilinçle hareket etmeniz de çok önemli.

ZEVK İÇİN KULLANAMAZ MIYIM?

Eminim ki bu soru otomobil kullanmayı seven birçok kişinin zihnindedir. Sonuç olarak hareket eden bir otomobilin içinde tek başına otururken Corona virüsüne yakalanmayacağınız veya başkasına bulaştırmayacağınız ortada. Ayrıca insanların seyahat etmesini önlemek için herhangi bir yolu da kapatmadılar veya yasak getirmediler. Yani otomobil kullanmanıza engel bir durum yok. Ama virüsün daha fazla yayılmaması için hiç kimsenin acil durumlar dışında evinden çıkmaması gerektiği açık. Bunu göz önünde bulundurarak, evden sadece bir sürüş keyfi için ayrılmayı kimse tavsiye etmez. Yani bir yasak yok ama mümkün olduğunca acil durumlar dışında özel aracınızı kullanmamanız da bu noktada çok önemli.

Not: Hükümetin araç kullanma konusunda daha katı olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum…