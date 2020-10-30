Otomobilinizi kış mevsimine hazırlayın

– SİLECEKLERİNİZİ KONTROL ETTİRİN YA DA DEĞİŞTİRİN

Sıcak ve kurak geçen yaz mevsimi boyunca otomobilinizin silecekleri hem az çalıştılar hem de güneşin zararlı ışınlarına uzun süre maruz kaldılar. Bu yüzden yağışlar tam olarak başlamadan önce otomobil aksesuarı satan yerlerden ya da benzin istasyonlarından aracınızın camlarına göre silecekleri almak önerilir.

– ANTİFİRİZ

Radyatör suyunun içine ekleyebileceğiniz bu katkı, suyun donma derecesini daha da düşürerek soğuk havalarda radyatörde olan suyun donmasını önlüyor. Bu yüzden kış mevsimi girişlerinde radyatörünüze ve silecek suyu deponuza antifiriz eklemeniz uzmanlardan tarafından önerilir.

– MEVSİMİNE GÖRE LASTİK KULLANIMI

Ülkemizde 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında kullanımı zorunlu olan kış lastikleri içinde geri sayım başladı desek yeridir. Bu yüzden lastikçilerdeki yoğunluk oluşmadan önce kış lastiklerinizi taktırmanızı öneririz. Kış lastikleri, sahip oldukları yumuşak kauçuk sayesinde 7 derecenin altındaki hava sıcaklığında normal lastiklere göre ısınmasını daha çabuk sağlar ve daha fazla yola tutunur.

– AKÜ KONTROLÜ

Aracınızın tüm elektriğini sağlayan bu önemli parçanın voltaj ve şarj gücünü kontrol etmenizde fayda var. Ayrıca akü suyu seviyesi düşükse de tamamlayın. Soğuk havalarda aküdeki kimyasal reaksiyonlar yavaşlar ve performansının düşeceğini unutmayın.

– ATEŞLEME ORGANLARI BAKIMI

Akünün haricinde ateşleme organları arasında bobinler ve bujilerde bulunuyor. Bu sistemlerde herhangi bir aksaklık aracınızın çalışmamasına sebep olacaktır ve yakıt tüketiminde de negatif bir etkiyi her zaman karşınıza çıkarabilir. Bu yüzden kış mevsimi tam anlamıyla kendini hissettirmeden önce kesinlikle aracınızın buji tırnak ayarı ve temizliğini yaptırın.

– FAR VE STOPLARI KONTROL ETTİRİN

Aydınlatma parçaları önünüzü görmenize yarayan en önemli parçalardır. Buna ek olarak aydınlatma görünürlüğünüz de etkiler. Yanmayan bir far başınıza çok büyük sorunlar açabilir. Her ne kadar farlarınız yansa da tekrar aydınlatmaları gözden geçirmenin size yararı çok olacaktır.

– GİTTİĞİ KADAR DURMASI DA ÖNEMLİ

Gelen kış mevsimi soğuk ve ıslak zeminde aracınızın iyi durması için fren sistemini de doğrudan ilgilendiriyor. Mevsimin henüz başındayken frenleri ve fren sıvılarını kontrol ettirmenizin önemi çok büyük. Ayrıca kışın, yaz mevsimine göre takip mesafenizi de artırmayı unutmayın!

– KLİMA VE KALORİFER KONTROLÜ

Yazın soğuk, kışın sıcak olarak çalıştırdığımız kalorifer sistemleri ısınmaktan ziyade cam buğusu ve buz çözmede de önemli rol oynar. Bu yüzden kış mevsimi tam gelmeden polen filtrenizi, klima gazınızı ve kalorifer kanallarınızı tamamıyla kontrol ettirin. Ayrıca cam ve varsa ayna ısıtıcılarının fonksiyonu da kontrol edilmelidir.

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