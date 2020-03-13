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Otomobillere de ‘Corona virüsü’ önlemi!

Hızlı bir biçimde yayılan ve insanları panik yapmaya sürükleyen Corona virüsü için insanlar hijyenik önlemlerini artırdı. Kişisel olarak hijyenine dikkat edenler haricinde her gün kullanılan bireysel otomobillerin de temizliği ciddi bir önem taşıyor. Bu kapsamda hijyen sağlık paketi hazırladığını duyuran Otovınn, kurumsal ve bireysel araçlar için yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sunacağını açıkladı.

12:58 -
Haberler Otomotiv
Otomobillere de ‘Corona virüsü’ önlemi!

Corona virüsünün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından halkın sağlığı ve salgının yayılmasını engellemek için önemler alındı. Kişisel hijyenin yanı sıra toplu taşıma araçları, okul, AVM gibi yerlerde de dezenfekte çalışmaları yapılmaya başlandı. Oto yıkama, otopark, vale, oto bakım gibi sektörlerde kurumsal ve bireysel araçlara mobil uygulama üzerinden hizmet veren Otovınn, hastalıktan korunmada otomobil temizliğinin önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamayla akıllı ödeme sistemi Otovınn indirim kararını duyurdu.

Otovınn Genel Müdürü Emre Deneyici

Otovınn Genel Müdürü Emre Deneyici, “Hijyen sağlık paketimizi hizmete sunduk. Virüs, bakteri ve mantarlar başta klimalar olmak üzere otomobillerin pek çok noktasında kolaylıkla barınıp çoğalabiliyor. Kurumsal ve bireysel olarak kullandığımız araçlarda antibakteriyel temizlik ve dezenfektasyon işlemi normal şartlarda bile yılda dört defa muhakkak yapılmalı. Halk arasında klima hastalığı adı verilen lejyoner hastalığı klimalardan yayılıyor.” dedi.

(DHA)

Corona okul otomobil Sağlık Türkiye uygulama
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