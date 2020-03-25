Otomotiv ana ve yan sanayisinde üretimler durdu, çalışanlar tedirgin

Küresel salgın olarak ilan edilen Corona virüs nedeniyle Avrupa ve Amerika'da neredeyse tüm otomotiv fabrikaları üretime ara verirken, hem siparişlerin iptal edilmesi, hem tedarik sıkıntıları hem de sağlık nedenleri ile Türkiye'deki otomotiv fabrikaları da geçen haftadan itibaren bir bir kapanmaya başladı. Ford Otosan, Toyota, Mercedes, Honda, MAN, Otokar ve Türk Traktör üretimi durduran şirketler arasında yer alırken, şu anda faaliyetlerine devam eden büyük üreticiler arasında bir tek Tofaş, Oyak Renault ve Hyundai Assan kalmış durumda.

ANA SANAYİ

Tofaş üretime kısıtlı devam etme kararı alırken, çalışanlarının bir bölümünü eve gönderen Oyak Renault'un ise yarından itibaren 2 hafta üretime ara vereceği iddia ediliyor. Resmi açıklamanın ise bugün yapılması bekleniyor. Bu 3 şirketten sadece Hyundai Assan cephesinde üretime ara ve evden çalışma gibi bir konu gündemde değil gözüküyor. Bugün Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) güncel verilerine göre Türkiye'de otomotiv ana sanayinde toplam çalışan sayısı 50 bin 104 kişi. Bu doğrultuda otomotivde şu an üretime ara veren ana sanayi şirketlerinde çalışan sayısı 31 bin 886. Buna üretimi azaltan Tofaş'taki çalışan sayısının yarısını dâhil ettiğimizde, toplam rakam 35 bin 246 kişiye ulaşıyor. Eğer Oyak Renault da yarından itibaren üretime ara verirse, bu sayı 42 bin 302 kişiye ulaşacak. Yani ana sanayide çalışanların yüzde 85'i evlerinde olacak.

YAN SANAYİ

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, tedarik yani yan sanayi şirketlerinde doğrudan çalışan sayısının 200 bin olduğunu hatırlatarak, “Şu anda bir anket yapıyoruz sonuçları yarın belli olur. Ama bana göre şu anda yüzde 30 çalışmıyor. Gelecek hafta çalışmayan oranı yüzde 60'a çıkar” diye konuştu. Yani Kanca'nın söylediklerinden yola çıkarsak, tedarik sanayinde şu an 60 bin kişi evlerine gönderilirken, haftaya bu sayı 120 bine çıkabilir. Unutmadan bugün otomotiv yan sanayii toplam 200 bin kişiye direk, yaklaşık 1 milyon kişi de indirek istihdam sağlamaktadır.

Sonuç olarak şu anda 35 bin 246 kişi ana sanayide, 60 bin kişi ise yan sanayide çalışmıyor. Bu sayının haftaya 160-170 bin kişiye çıkması bekleniyor. Umarım koronavirüs salgını bir an önce çözülür de bu süre geçici olur, aksi takdirde işten çıkartmalar kaçınılmaz olur.