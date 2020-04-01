Otomotiv endüstrisinden AB yönetimine çağrı!

Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği(ACEA); bölgenin otomobil üreticileri, tedarikçileri ve satıcıları için “güçlü ve iyi bir biçimde koordine edilmiş” destek talebinde bulundu. ACEA Genel Müdürü Eric-Mark Huitema yaptığı açıklamada, “Covid-19 salgını sebebiyle otomotiv sektörü olarak yaşadığımız sorun bugüne kadarki en büyük sorundur.”

ACEA raporlarına göre, Avrupa Birliği’nde yer alan otomotiv sektörü çalışanlarından 1.11 milyon kişi bu salgından etkilenmiş durumda. Geniş bir biçimde sektör incelendiğinde ise bu rakam 13.8 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. Ayrıca Avrupa genelinde kapatılan fabrikalar yüzünden 1.23 milyon otomobil üretimi gerçekleşmeyecek.

Huitema yaptığı konuşmada durumu “ciddi sonuçlar” bekliyoruz şeklinde açıkladı. Sonuç olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen acil bir diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ursula, “Öncelikle bu salgının altyapıya, iş kayıplarına, kapasiteye, inovasyona ve araştırma kabiliyetlerine olan geri dönemez etkilerini ölçmeliyiz. İkinci olarak Avrupa’nın bu sektörü normale döndüreceğine inanmalıyız.” dedi.

(REUTERS)