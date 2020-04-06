Otomotiv ihracatında düşüş yüzde 28.5!

Son 14 yıldır ihracat konusunda Türkiye’nin zirvede yer alan sektörü olan otomotiv, mart ayını yüzde 28.5 düşüşle kapattı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektör ihracatı geçen ay 2,1 milyar dolar oldu. Türkiye’nin toplam ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 15,4 oldu. Mart ayında tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş olurken, AB Ülkelerine ihracatta ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüş yaşandı.

Otomotiv endüstrisinin 2020 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyreğinde ise ihracatı yüzde 10 düşerek 7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BİNEK ARAÇ İHRACATINDAKİ AZALMA YÜZDE 33

Mart ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 33 azalarak 789 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 19 azalarak 770 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 35 azalarak 301 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 44 azalarak 103 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya’ya ihracatta yüzde 25 düşüş, Mısır’a yüzde 51 artış

Endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya’ya martta yüzde 25 azalma ile 292 milyon dolar ihracat yapıldı. Yine Fransa’ya yüzde 46 düşüşle 183 milyon dolar ihracat olurken, Birleşik Krallık’a da yüzde 26 gerileme ile 181 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçen ay önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 56,5, İspanya’ya yüzde 47, Polonya’ya yüzde 29, İsrail’e yüzde 40, Romanya’ya yüzde 26 ihracat düşüşü, Slovenya’ya yüzde 14, Mısır’a yüzde 51 artış yaşandı.

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Almanya’ya yaşanan düşüşte tedarik endüstrisi ve binek otomobiller, Fransa ve İtalya’ya yönelik düşüşte binek otomobiller, Birleşik Krallık’a olan düşüşte ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatlarında gerileme yaşanması etkili oldu. Slovenya’ya eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda, Mısır’a ise binek otomobillerde yaşanan artışlar ihracata katkı yaptı.