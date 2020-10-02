Otomotiv liderliği geri aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla eylül ayı geçici dış ticaret verilerini, İstanbul’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Türkiye’nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 16 milyar 13 milyon dolara ulaştı.

Pekcan'ın açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı eylülde geçen yıla göre yüzde 192.7 artarak 4.9 milyar dolar oldu. İthalat ise 20 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın en çok arttığı ülke Güney Kore oldu.

OTOMOTİV YİNE ZİRVEDE

Türkiye’nin lokomotif sektörü olan otomotiv ise geride bıraktığımız ay devrettiği liderliği bu ay tekrar geri aldı. Otomotiv sektörü eylül ayında 2 milyar 605 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece otomotiv sektöründe geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, 13,1 milyon dolarlık artış gerçekleşmiş oldu.