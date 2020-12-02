Otomotiv pazarı kasım ayında da dolu dizgin

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,0 artarak 668.495 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529.388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139.107 adede ulaştı.

2020 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80.141 adet oldu. 2020 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64.357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 artarak 15.784 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,0 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,7 azaldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 44,1 pay, 233.470 adet) oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 29,5 pay ve 156.269 adet satış ile SUV, 23,3 pay ve 123.384 adet satış ile HB otomobiller takip etti.