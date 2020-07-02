Otomotiv sektörü haziranda da lider

Mart ayından itibaren dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını yüzünden birçok sektör ve ülke kötü olarak etkilendi. Dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin normalleşmeyle birlikte haziran ayında ortadan kalktığı belirtildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Mayıs ayından itibaren yukarı yönlü toparlanma sinyali veren ihracat Haziran ayında artışa geçerek, bir önceki aya göre yüzde 35,13 artış gösterdi.

TİM verilerine göre ise otomotiv sektörü haziran ayında 2 milyar 16 milyon bin dolarlık ihracat yaptı. Otomotiv sektörünü ise 1.425 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip ederken, 1.357 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon arkasından geldi.