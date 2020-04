Otomotiv sektörünü yönetenler evde neler yapıyor, şirketlerini nasıl yönetiyorlar?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, çalışma alışkanlıklarımızı da kökünden değiştiriyor. Her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de özellikle yönetim bölümü evinden çalışmaya başladı. Peki sektörün üst düzey yöneticileri bunu nasıl gerçekleştiriyor? Hepsi normalden daha çok çalıştıkları noktasında birleşirken, kimi boş vaktinden spor yapıyor, kimi çocuklarıyla oyunlar oynuyor kimiyse kafasını gitar çalışarak dağıtıyor. İşte otomotivi yönetenlerin evde çalışma halleri;

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: “Yemekleri ve temizliği dönüşümlü yapıyoruz”

“Şirket olarak 18 Mart'tan itibaren evden çalışıyoruz. Bu konu zaten 2 yıldır gündemimizdeydi. Altyapımız hazırdı. Bu nedenle sorunsuz bir geçiş oldu. Şirket olarak ajandalarımız ofiste çalışırken nasıl ise aynı. Ancak tabi ki Covid-19 nedeniyle mevcut ajandaların üzerine çok fazla sayıda çalışma konusu geldi. Bu nedenle yoğunluk arttı. Yani ofise gitmediğimiz için kazandığımız geliş gidiş zamanı, yeni gündem maddelerinin görüşülmesine harcanır oldu. Bu arada bu durum belli bir oranda cumartesi-pazar günleri için de geçerli. Bu zor dönemlerde şirket çalışanları ile iletişimi çok önemsiyorum. Her hafta doğrudan benim 2 veya 3 şirket içi duyuru yapıyorum. Bu yazılı iletişim, içeriğinde genel bilgiler, şirket planları ve uygulamaları olduğu gibi arkadaşlarımızın potansiyel sorularına cevaplar da var. Ayrıca buna ilaveten dijital altyapımızı kullanarak hafta içi her akşam saat 4'de tüm şirket çalışanlarımıza açık bir dijital toplantı yapıyorum. Günlük ortalama 3 bin 500 kişi katılıyor. Evde zaman çok çabuk geçiyor. Çünkü normal işlerimizin üzerine bir de ev işleri var. Hayat ortak. Eşim, oğlum ve ben normal şartlarda hafta içi tüm gün dışarıda iken şimdi tüm gün evdeyiz. Yemek, temizlik alışveriş vs derken ortak işler paylaşımı yaptık. Dönüşümlü olarak yapıyoruz.”

Volvo Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Sabri Sözen: “Evde mental olarak işi bitiremiyorsunuz”

“Korona'nın hayatımıza dahil olup 11 Mart itibari ile ekibimizi evden çalışmaya yönlendirdiğimiz gün itibari ile benim de çalışma düzenim çok farklı bir hale geldi. Bildiğiniz gibi halihazırda Volvo Car Türkiye Genel Müdürlüğü görevimle birlikte 1 Şubat'tan itibaren EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölgesi satış sonrası hizmetler (SSH) başkan yardımcısı sorumluluğumu da yürütmekteyim. Bu nedenle mesaim Türkiye saati ile başlıyor ve İsveç saati ile sona eriyor. İki görevi aynı anda yapmanın verdiği yoğunluk ile saat mefhumu da çok kalmadı aslında hayatımda. Sabah 8.00'de kalkıyor ve işe gider gibi hazırlanıyorum. Günlük ev kıyafetlerim yerine daha spor da olsa, iş kıyafetlerimi giymeye özen gösteriyorum. Sabah ve öğlenleri vakit bulamadığımdan, her akşam ailece yemek yemeye özen gösteriyoruz. Günün yorgunluğunu ise önce köpeğimizi akşam yürüyüşüne çıkarıp ardından da güzel bir dizi ya da sinema filmi seyrederek atıyorum. Ofisten mesai sonunda çıkıp eve gittiğinizde, mental olarak zihninizde işinizin bittiğini ve artık sosyalleşme vakti geldiğine kendinizi ikna ediyorsunuz. Evden çalışmanın en büyük sorunlarından bir bu disiplini oluşturamamak. Ben henüz bu dengeyi.”

Mercedes Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan: “Büyük oğlumla oyun küçük oğlumla TikTok”

“Yaklaşık bir ayı aşkın süredir tüm şirket çalışanlarımız gibi ben de iş süreçlerimi evden yürütüyorum. Güne sabah erken saatlerde başlayarak, mesai süresince rutin ajandam çerçevesinde yoğun bir tempoda çalışıyorum. İş ve aile yaşantılarımızın iç içe geçtiği, ancak mesleki yoğunluğumuzun arttığı bir dönem olduğunu söylemek mümkün. Ekiplerimizle, bayi ve paydaşlarımızla normal şartlar altında yüz yüze yaptığımız toplantılarımızı; pek çok şirkette olduğu gibi biz de video konferans ve telekonferans sistemine çevirdik. Görünürde mevcut durumda işler yavaşlamış ya da azalmış gibi algılansa da aslında her zamankinden daha fazla ve farklı çalışmak durumundayız. Gün içerisinde çalışma rutinini korumak, çalışanlarımızla, bayilerimizle iletişim ve etkileşimimizi dijital platformlar üzerinden devam ettirmek, zamanımızın halen büyük bir çoğunluğunu alıyor.

Diğer taraftan; tüm aile fertlerinin evde aynı anda bulunması, onlarla da daha çok birlikte etkinlik yapmanızı sağlıyor. Akşamları Tabu, Risk gibi oyunlar oynarken, hep birlikte sinema saatleri de yapıyoruz. Büyük oğluma konsol oyunlarında eşlik etmeye gayret ederken, küçüğün de TikTok dünyasını keşfetmeye çalışıyorum. Sanırım bu süreç ailecek çok hatırlayacağımız bir dönem olsa da; hızla, sağlıkla, alıştığımız ve kıymetini çok anladığımız normal hayatımıza dönmeyi hepimiz arzu ediyoruz.”

Toyota Türkiye CEO'su ve ALJ Türkiye Başkanı Ali Haydar Bozkurt: “Açıkçası hafta sonu kavramı da kalmadı”

“Şu anda evde dördüncü haftam. Bu süre içerisinde, üç hafta önce sadece bir kez, iki saatliğine şirkete gitmem gerekti. Onun dışında hiç dışarı çıkmadım. Biz, sadece Toyota olarak değil, ALJ olarak da tüm şirketlerimizde evden çalışma ile ilgili gereken hazırlıkları hızlıca devreye aldık ve 24 saat içerisinde evden çalışmayla ilgili tüm sistemlerimizi hazırladık. Şu anda iletişim trafiğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Mevcut şartlar altında operasyonlarımızın devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Evden çalışmanın ilk bakışta kolaylıkları olduğu gibi, zorlukları da var. Her şeyden önce, her ne kadar teknoloji sayesinde tüm görüşmelerimizi ve toplantılarımızı video konferans gibi yöntemlerle yapıyor olsak da, en iyi teknoloji dahi yüz yüze görüşmenin yerini tutmuyor doğal olarak. Gün çok erken başlıyor. Farklı ülkelerle olan saat farklarımızdan dolayı genelde sabah 7, akşam 7-8 arası yoğun mesai yapmaktayım. Bu bazen daha geç saatlere de sarkabiliyor. Açıkçası hafta sonu kavramı da pek yok.

Böylesine yoğun bir tempoda, kendinize ve ailenize ayıracağınız çok az boş zaman kalıyor. O zamanlarda da gitar çalıp, çocuklarla vakit geçiriyorum, okuyorum, zaman zaman film izlemeye çalışıyorum.”

Doğuş Otomotiv Başkanı ve CEO'su Ali Bilaloğlu: “Bazı günler sahaya inmem moral oluyor”

“Evden çalışma günüm normal ofisteki günümde başlayan saate başlıyor. Giyim konusunda zaten şirketimizde yıllardır ‘casual' (spor) konseptine geçtiğimizden onu evde aynen devam ettiriyorum. Evden çalışma konusunda günümüzün teknolojisini yoğun kullanarak becerebiliyorum. Webex, Zoom, Skype ve Teamster üzerinden sunumlu ve geniş katılımlı video toplantıları gerçekleştiriyoruz. Açıkçası ofis ortamında programlanmış tüm toplantıların ajandasında değişiklik yapma ihtiyacı olmadan devam edebildik. Gerek şirket bünyesinde, gerek 3. partilerle olan toplantılarımızı yapabildik. Tüm yetkili servisler ile bölgesel toplantılarımızı da yapabildik. Haftanın bazı günleri sahada çalışan arkadaşları ziyaret ederek hem motivasyon vermeye çalışıyorum hem morallerinin iyi olduğunu gördükçe bana moral oluyor.”

Borusan Otomotiv CEO'su Hakan Tiftik: “Evde vakit geçirmeme en çok kızlarım sevindi”

“Tüm personal gibi ben de 13 Mart'tan beri ofisimi evime taşıdım. Her ne kadar ofislerimizde olmasak da, teknolojinin verdiği destekle artık işlerimizi evlerimizden takip etmek mümkün. Biz de herkes gibi şirket olarak seçtiğimiz bir görüntülü konferans/toplantı yazılımı ile günlük toplantılarımızı planladık. Üst yönetim olarak kurduğumuz bir kriz masası ekibimiz ve buna bağlı saha aksiyon ekibimiz var. Bu sayede kararları vakit geçirmeden alıp, uygulamasını da tek elden hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Tabi bu süreçte her zaman olduğu gibi yeni şeyler öğreniyoruz. Bunlardan bir tanesi de evden çalışmak aslında disiplinli bir şekilde yapılmazsa ciddi anlamda çalışma saatlerinin artması ile sonuçlanabiliyor ve iş özel yaşam dengesini bozabiliyor. Bu konuda online-toplantı düzenlemeleri de çalışanlarımız ile paylaşıyoruz ve onların iş-özel yaşam dengelerini de korumaya özen gösteriyoruz. İş dışında baktığımızda bu vesile ile ben eşim ve çocuklarımla daha fazla vakit geçirmenin tadını da çıkarıyorum. İş seyahatleri iptal, iş yemekleri iptal. Benim daha fazla evde vakit geçirmeme özellikle kızlarım (2) çok mutlu oldular diyebilirim.”

Volkswagen Türkiye Genel Müdürü Gino Bottaro: “Bedensel ve ruhsal sağlık için spora vakit ayırıyorum”

“Zaten son birkaç senedir seyahatlerimizi minimuma indirmiş, online toplantılarla işlerimizi takip etmeye başlamıştık. Hem online iş yapış şeklini kullanmaya alışık olduğumuz hem de şirketimiz altyapı olarak dijital iş yönetimine hazır olduğu için hiçbir aksama olmadan evden çalışmaya uyum sağladık. Gerek çalışma arkadaşlarımla gerekse bayilerimiz ve sahada görevli arkadaşlarımızla birebir temas halindeyim ve günlük rutin toplantılar ile işleri takip etmeye özen gösteriyorum.

Evden çalışma bazı avantajları da beraberinde getirdi. Toplantıların başlangıç ve bitiş saatleri net olduğu için katılımcılar toplantıya ve içeriğine daha kolay odaklanıyor ve toplantılar daha verimli geçiyor. Pandemi öncesinde de dinç kalmak amacıyla düzenli spor yapan biri olduğum için bu süreçte de spor için vakit ayırmaya özen gösteriyorum. Evde elimden geldiğince buna dikkat ediyorum. Pandemi bitip her şey yoluna girdiğinde, normal yaşantımıza aynı güçle devam edebilmek için bedensel ve ruhsal sağlımıza dikkat etmek çok önemli. Bunu tüm çalışma arkadaşlarıma da sık sık hatırlatıyorum.”