Otomotiv tedariği sektöründe işler yoluna giriyor

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Türkiye otomotiv sektörünün üretim, satış ve ihracat verileri doğrultusunda yılın sekiz aylık dönemini ve yıl sonu beklentilerini paylaştı.

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HEM ÜRETTİK HEM DE HASTALIĞIN YAYILMASINA ENGEL OLDUK

TAYSAD Yönetim Kurulu Alper Kanca yaptığı açıklamada, “2020 yılı, adeta ölümü neredeyse görmeye yakın bir dönemden geçip ondan sonra sıtma, sonra da iyileştiğimiz bir dönem oldu. Daha mutluyuz, keyifliyiz. Tahmin ettiğimiz gibi önce inanılmaz bir düşüş oldu. O düşüş artık yukarı doğru çıkıyor. Belki de en iyi haberlerden bir tanesi otomotiv sektöründe üretimin devam etmesine rağmen önemli bir sağlık sorunu olmaması. Yani hem ürettik hem de hastalığın yayılmasına engel olduk. Eylül ayında ise beklenti çok yüksek. Kendi şirketlerimizde bile yüzde 90'a yakın bir doluluk oranı var. Bu şekilde olması beklemediğimiz bir şeydi. Baktığımız zaman sektörde hemen hemen her şirkette inanılmaz derecede yoğunluk var. Sektörün kimi oyuncuları 3 vardiyaya tekrar döndü ve gece gündüz üretim yapıyor. Bazılarında fazla mesai bile söz konusu olmaya başladı” diye konuştu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da “Sektör şu anda geleceği daha iyi görüyor ve yüksek tempo ile çalışıyor. En kötü günler geride kaldı diyebiliriz. Otomotiv endüstrisi olarak salgının ilk anlarında çok iyi bir sınav verdiğimize inanıyoruz. Üretim tarafında, kendi üyelerimiz üzerinden OEM'lerin üretim tahminlerine bakıyoruz. Orada gördüğümüz kadarıyla Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık dönemi doluluk açısından yüzde 90 ila 92 arasında değişiyor. Bu da kapasitenin eski dönemdeki gibi kullanımı anlamına geliyor” dedi.

“Tedarik sanayisi ihracattaki daralmadan daha az etkilendi”

Türkiye otomotiv sanayisinin gerçekleştirdiği ihracatın açıklanan son verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde yüzde 36'lık bir düşüş yaşadığı hatırlatılan değerlendirmede, ihracat açısından Türkiye'nin Avrupa'ya bağlı olduğu vurgulandı. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “Tedarik sanayicilerinin ihracatta ana sanayiye göre kaybı daha az. Şu anlama gelebilir; Araç satışı Avrupa'da hala hızlı değil ama üretim tarafında bir hızlanma var. Dolayısıyla bizden aldıkları parçalar orada üretime gidiyor fakat henüz daha satılmıyor” yorumunda bulundu. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da, “Haziran ve Temmuz aylarında ihracat açısından tedarik sanayinin ana sanayiye göre daha iyi toparlandığını gördük. Önümüzdeki dört ayda ise Türkiye'deki OEM'lerin daha çok üreteceğini ve geçmiş aylara göre ihracatlarını önemli oranda artıracaklarını tahmin ediyoruz. Bu bağlamda, otomotiv sektörü ihracatında Ocak-Temmuz döneminde toplam 7 ayda yaşanan 4,8 milyar dolarlık ihracat kaybının durma eğilimine gireceğine inanıyoruz” dedi.