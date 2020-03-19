Otomotiv tedarikçileri de frene bastı!

Avrupa otomotiv endüstrisinde çarklar neredeyse durdu. Dün sizler için hazırladığımız haberde sektörün önde gelen hangi markalarının üretimlerine ara verdiğini paylaşmıştık. Dünkü listeyi kontrol ettiğinizde bu markalara parça tedariğinde bulunan bazı firmaların bu duruma karşı duruşlarını da paylaşmıştık. Bugün Avrupa’dan gelen haberlere göre üretimine ara veren tedarikçileri sizler için bir araya getirdik!

İLGİLİ HABER Avrupa ve dünya otomotiv sektöründe durum ne?

BREMBO – FREN ÜRETİCİSİ

Otomobil fren mekanizması üreticisi Brembo ise İtalya’daki dört fabrikasındaki üretimini durdurdu. Bir diğer yedek parça tedarikçisi Magnetti Marelli de üretime üç gün ara verdi. Michelin ve Pirelli markaları da üretimlerine ara verdiler.

CONTINENTAL – LASTİK, YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ ÜRETİCİSİ

Dünyanın en büyük otomobil yedek parça, teknoloji ve lastik tedarikçilerinden biri olan Continental çarşamba gününden itibaren üretimine ara verdiğini açıkladı. Konuyla alakalı dev firmadan bir açıklama gelmedi. Ancak marka çalışanlarını Corona virüsünden korumak istediğini ve müşteri taleplerinin düşük olduğunu belirtti.

ROBERT BOSCH – YEDEK PARÇA VE TEKNOLOJİ ÜRETİCİSİ

Otomotiv endüstrisinin bir diğer önemli tedarikçisi olan Bosch; düşen üretim, azalan talep, tedarik zincirindeki aksamalar ve birlikte çalışmanın hastalığın yayılmasına olan katkısı sebebiyle üretimlerini azaltmaya ya da durdurmaya gideceklerini açıkladı. Firmanın İtalya, ispanya ve Fransa’da fabrikaları bulunuyor.

MAGNA STEYR – OTOMOBİL ÜRETİCİSİ

Avusturya ve Slovenya’daki üretimlerini mart ayı sonuna kadar durdurma kararı aldılar. Magna Steyr’in BMW’den 5 Serisi ve Z4 modelleri için Mercedes-Benz’den G-Serisi, Jaguar’dan E-Pace ve I-Pace, Toyota’dan da Supra üretimi için anlaşmaları bulunuyor.

Magna Steyr Kanada merkezli bir firma ve Avusturya, Graz’da senelik 200 bin adetlik üretime sahip olan bir tesise sahip. Firma anlaşma yaptığı Avrupa merkezli markaların otomobil üretimlerini gerçekleştiriyor.