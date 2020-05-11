Otomotiv üretiminde nisan ayı kaybı yüzde 91!

Dünyayı 2020 yılının ilk günlerinden itibaren etkisi altına alan corona virüsünün otomotiv sektörüne etkisi ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye’de sektör özellikle mart ayı itibariyle üretime ve pazarlama faaliyetlerine ara vermeye başlamıştı. Nisan ayında ise neredeyse tüm fabrikalar durmuştu.

Nisan ayı pandemi ile mücadelede en sert tedbirlerin alındığı dönem olduğu için bu sürede yapılan ekonomik faaliyetlerdeki düşüş corona virüsü salgının etkisini bizlere daha rahat bir biçimde gösteriyor.

Mayıs ayının ilk haftasına yayınlanan otomotiv satışları beklentilerin altında düşüş göstererek yüzleri güldürdü. Ancak üretimdeki sonuçlar için aynısını söylemek biraz zor olacak.

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Otomotiv Sanayii Derneği’nin verilerine göre Covid-19 salgını nedeniyle ara verdiği üretimine kademeli olarak yeniden başlayan otomotiv sanayisinde Nisan ayında, toplam taşıt araçları üretimi 11 bin 164 adet seviyesinde kaldı. Bu miktar geçen yılın aynı döneminde 127 bin 913 olarak kayıtlara geçmiş. Üretimde nisan ayı kaybı böylece yüzde 91 olarak gözüküyor.

Ocak-Nisan dönemi toplam olarak incelendiğinde ise 2019 yılında 489 bin 429 adet olan otomotiv üretimi 2020’nin aynı döneminde yüzde 28 düşerek 352 in 309 adete gerilemiş.

Nisan ayında otomotiv ihracatı 2019 yılında 2 milyar 660 milyon dolar iken 2020 yılı nisan ayında yüzde 77 gerileyerek 614 milyon 445 bin dolar olmuş. İhracata adet olarak baktığımızda ise 2019 yılı nisan ayında 106 bin 7 adet araç ihracatı gerçekleştirilirken 2020 yılında bu rakam yüzde 90 gerilemiş ve 10 bin 613 adet olmuş.

Ocak-Nisan dönemi toplam olarak incelendiğinde ise otomotiv ihracatı geçen yıl ilk dört ayda 10 milyar 549 milyon 288 bin dolar olarak kayıtlara geçmiş. 2020 yılının aynı döneminde ise yüzde 27 düşüş yaşanarak 7 milyar 751 milyon 509 bin dolar olarak sonuç açıklanmış.

Son olarak 2019 yılı ilk dört ayında otomotiv ihracatı 426 bin 29 adet olarak gerçekleşirken 2020 yılının ilk dört ayında bu adet yüzde 33 gerilemiş ve 200 bin 935 olmuş.

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OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Ara verdiğimiz dönemde, üretime yeniden dönüşün artık eskisi gibi olmayacağını göz önüne alarak, sanayimizin özel koşulları ve süreçleri ışığında bir ‘Geri Dönüş Rehberi' hazırladık. Bu rehberi, otomotiv sanayisinin tüm paydaşlarıyla paylaştık. Rehberde, birçok yaratıcı proje ve salgının yayılımını önleyici önemli tedbirler yer alıyor. Tabi ki, alınan önlemlerin bir sonucu olarak üretim kapasiteleri eskisi gibi seyretmeyecek. İlk etapta yavaş bir üretim modeline ve ardından kademeli olarak artan bir döneme gireceğiz. Azalan talep, ticaretin yavaşlaması ve üretim süreçlerinin ağır olması otomotiv sektörü üzerine ciddi bir maliyet bindirecektir. Bu noktada, tıpkı Avrupa'da olduğu gibi, otomotiv sektörünün birtakım düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. En azından pandemi döneminde; nakit desteği, vergilerle ilgili düzenlemeler ve otomotiv ürünlerinin pahalılaşmasına neden olan regülasyon geçişlerinin ötelenmesi oldukça kritik önem taşıyor” dedi.