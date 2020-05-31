Otomotiv yan sanayi şirketleri işten çıkartma sinyali verdi… 28 bin kişi işsiz kalabilir

200 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan 460 şirketi temsil eden çatı örgütü Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), üyeleri arasında yaptığı ankette otomotiv endüstrisinin üretime yeniden dönüşü, yıl sonu beklentileri ve karşılaşılması muhtemel problemlerle ilgili önemli verileri ortaya koydu.

Covid-19 salgını, tedarik sanayisinin ciro kaybı ve karlılık oranlarını da önemli oranda etkiledi. Anket sonuçlarına göre, her iki TAYSAD üyesinden birisi, Nisan ayında yüzde 55'ten fazla ciro kaybı yaşadığını dile getirdi. Ankete katılan tedarik sanayicilerinin yarısı yıl sonu itibariyle yüzde 25'in üzerinde ciro kaybı yaşayacaklarını öngördü.

Öte yandan, katılımcılar, yıl sonunda vergi öncesi karlılıklarına ilişkin düşüş oranını yüzde 40 ve üzerinde hesaplarken; yüzde 11'i ise zarar edeceklerini belirtti.

İSTİHDAM KAYBI OLACAK

TAYSAD'ın düzenlemiş olduğu ankette, otomotiv tedarik sanayisinin aldığı önlemler ve bu önlemlere bağlı olarak istihdam sayısında yaşanabilecek küçülmelerle ilgili önemli verilere de yer verildi. Ankete katılan tedarik sanayicilerinin yüzde 91'i Covid-19'un neden olduğu etkiler sebebiyle öncelikle genel giderleri azaltmaya odaklandığını belirtti.

Katılımcılar ayrıca bu dönemde alacakları önlemleri, yatırımların azaltılması ya da tamamen durdurulması, personel giderlerinin düşürülmesi ve ilave borç alınması olarak sıraladı. Ankete katılan tedarik sanayicileri, pandeminin yarattığı iş kaybı nedeniyle çalışan sayısında azalmaya gidilebileceğini de dile getirerek, sene sonuna kadar mavi yaka çalışanlarında yaklaşık yüzde 15; beyaz yaka çalışanlarında ise yüzde 9 azalma olabileceğini belirtti.

Tedarik sanayinde yaklaşık 170 bin mavi yaka, 30 bin ise beyaz yaka bulunuyor. Bu da yıl sonunda yaklaşık 28 binin üzerinde kişinin işsiz kalabileceğini ortaya koyuyor.

DESTEK PLANLARI LAZIM

TAYSAD Başkanı Alper Kanca şu değerlendirmelerde bulundu:

* Türkiye'nin lokomotif sektörü olarak kabul ettiğimiz otomotiv sektörünün ekonomideki rolü çok önemli. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi otomotivi destekleyecek planların hazırlanması ve bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

* Bu kapsamda, iç pazarı hareketlendirecek vergi düzenlemelerinin bir an evvel yapılması ve kamu bankaları aracılığıyla yerli araç satışının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

* Ayrıca, Kısa Çalışma Ödeneği sürecinin uzatılması da açıklanması gereken diğer destekler arasında yer alıyor. Aksi halde, ankette de görüldüğü gibi, hiç istemediğimiz halde özellikle istihdam anlamında kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz.